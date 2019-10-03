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Suç örgütlerine silah temin eden çeteye operasyon

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 07:34 | Son Güncelleme

Başkentte suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin ettikleri belirlenen bir çeteye yönelik operasyonda, 30 zanlı gözaltına alındı - Kendilerine esnaf süsü vererek kurdukları dükkanlarda silah ve mühimmat satışı yapan çete üyelerinin ev ve iş yerlerinde yapılan aramalarda 28 tabanca, 10 uzun namlulu tüfek 10 kurusıkı tabanca ile çeşitli çap ve markalarda binlerce mermi ele geçirildi

CANKUT TAŞDAN - Ankara'da suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin ettikleri belirlenen bir çeteye yönelik operasyonda, 30 zanlı gözaltına alındı.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bazı suç örgütlerine ve kişilere ruhsatsız silah ve mühimmat temin ettikleri belirlenen bir çeteyi takibe aldı.

Alınan yasal izinlerin ardından harekete geçen polis ekipleri, Ankara merkezli Antalya ve Çorum illerinde düzenledikleri operasyonlarla toplam 30 zanlıyı gözaltına aldı.

- Kendilerine esnaf süsü vermişler

Çete üyelerinin kendilerine esnaf süsü vererek büfe, hırdavatçı ve tornacı gibi iş yerleri açtıkları, bu iş yerlerinde ruhsatsız silah ve mühimmat ticareti ile bu silahların illegal şekilde tamiratını yaptıkları, gözaltına alınan zanlıların benzer suçlardan çok sayıda kayıtlarının olduğu öğrenildi.

Zanlıların Altındağ, Akyurt, Bala, Kızılcahamam gibi ilçelerde kurdukları iş yerlerinde illegal silah ticareti yürüttüğünü belirleyen ekipler, bu adreslerde yaptıkları aramalarda 28 tabanca, 10 uzun namlulu tüfek 10 kurusıkı tabanca ile çeşitli çap ve markalarda binlerce mermi ele geçirdi.

Gözaltına alınana zanlıların Organize Suçlarla Mücadele Şubesindeki işlemleri sürüyor.

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Suç örgütlerine silah temin eden çeteye operasyon

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