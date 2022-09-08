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Suç örgütlerine yönelik 'Bataklık' soruşturmasında flaş gelişme! Serbest bırakıldılar

08.09.2022 15:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik yürütülen 'Bataklık' soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı. 73 sanığın yargılandığı davada örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de aralarında bulunduğu 8 tutuklu sanık serbest bırakıldı.

Suç örgütlerine yönelik 'Bataklık' soruşturmasında flaş gelişme! Serbest bırakıldılar

Uyuşturucu ve suç gelirlerine yönelik ’Bataklık’ soruşturmasında 8’i tutuklu 73 sanık hakkında 'çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek ve üye olmak', 'uyuşturucu ticareti' suçlarından açılan davada, aralarında örgüt yöneticileri Nejat Daş ve Çetin Gören'in de bulunduğu tüm tutuklu sanıklar tahliye edildi. (İHA)

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İDDİANAMEDEN

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 2 sanık örgüt kurucusu ve elebaşı, 5 sanık örgüt yöneticisi, 53 sanık örgüt üyesi, 13 sanık ise örgüte üye olmamakla birlikte yardım etmekle suçlandı.

Örgüt elebaşları olarak gösterilen sanıklar Nejat Daş ve Çetin Gören'in, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak" ve "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçlarından cezalandırılması istendi.

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Bu kapsamda, Daş ve Gören'in 60'ar kez "zincirleme olarak suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" suçundan 450'şer yıldan 1470'er yıla kadar, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmaktan" ise 5'er yıldan 12'şer yıla kadar hapisle cezalandırılmaları talep edildi.

İddianamede "örgüt yöneticisi" olarak gösterilen sanıklar Cemal Deniz Şahan, Perry James Young, Handan Kaymaz, Halil Arslantaş ve Uğur Bülent Göçer'in de ayın suçlardan cezalandırılmaları istendi.

Sanıklar arasında yer alan eski emniyet müdürü Necmettin Yüksek hakkında da "suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olmak" suçlarından 8 yıl 6 aydan 20 yıla kadar hapis talebinde bulunuldu.

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uyuşturucu operasyonu operasyon
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