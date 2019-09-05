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Suç örgütü davasında sanık avukatı polislerin salondan çıkartılmasını istedi

YAŞAM HABERLERİ  | 05.09.2019 18:21 | Son Güncelleme

İZMİR'de organize suç örgütü kurarak, maddi menfaat elde ettikleri ve 'silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ile kasten adam öldürme' suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5’i firari, 6'sı tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Suç örgütü davasında sanık avukatı polislerin salondan çıkartılmasını istedi

Mehmet CANDAN / İZMİR, (DHA)- İZMİR'de organize suç örgütü kurarak, maddi menfaat elde ettikleri ve 'silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs ile kasten adam öldürme' suçları işledikleri iddiasıyla haklarında dava açılan 5’i firari, 6'sı tutuklu 68 sanığın yargılanmasına devam edildi. Duruşmada sanık avukatlarından Abdi Yaşar'ın talebi üzerine polisler salondan çıkartıldı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında geçen yıl mayıs ayında Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, farklı suçlara karıştıkları belirlenen ve suç örgütü lideri Serkan K. ile bağlantılı oldukları tespit edilen şüphelilere yönelik operasyon başlattı. Yaklaşık 2 ay süren teknik takibinin ardından İzmir, Ankara, İstanbul, Manisa, Aydın ve Muğla'da 450 polisin katılımıyla yapılan eş zamanlı baskınlarda 64 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde 14 ruhsatsız tabanca ve 2 av tüfeği ele geçirildi. 'Kurşunlama, yaralama, tehdit, şantaj, yağma, kundaklama ve silahlı saldırı' suçlarına karıştıkları belirlenen şüpheliler arasında İzmir'in Bayraklı ilçesi Mansuroğlu Mahallesi'nde 2017 yılında kaldığı otelden çıkıp, cipine binen iş adamı Gökhan Kalıpçı'nın öldürüldüğü silahlı saldıranın failleri de bulunduğu ortaya çıktı.
Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 31’i tutuklanırken, diğer sanıklar tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Çete lideri Serkan K. ile 5 firari sanığın da aralarında bulunduğu 69 sanık hakkında ‘suç işlemek amacıyla çıkar amaçlı silahlı suç örgütü kurdukları, yönettikleri ve bu örgüte üye oldukları, bu örgüt kapsamında maddi menfaat elde etme amacı güderek tehdit, hakaret, silahla yaralama, öldürmeye teşebbüs, kurşunlama ve kasten adam öldürme’ suçlarından dava açıldı. Geçen celse 23 tutuklu sanığın tahliyesine karar verilirken, sanıklarından elektronik kelepçe takılarak adli kontrol tedbiri uygulanan iş insanı Ahmet Kurtuluş, evinde uğradığı silahlı saldırıda hayatını kaybetti ve sanık sayısı 68'e düştü.
İzmir 3. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın bugünkü duruşmasına tutuklu sanıklar ile bazı tutuksuz sanıklar ve taraf avukatları katıldı. Duruşmada sanık avukatlarından Abdi Yaşar, duruşma salonunda soruşturmayı yapan polis memurlarının olduğunu, yargılamanın tarafsızlığını ve bağımsızlığını yitirdiğini belirterek, dışarıda bulunan tanıklarının, polislerin salonda olmasından dolayı tanıklıktan vazgeçtiklerini söyledi. Yaşar, polislerin salondan çıkartılmasını talep ederken, mahkeme başkanı, önce talebi reddedip daha sonra kabul ederek polislerin salondan dışarı çıkartılmasını istedi. Polislerin salondan çıkartılmasının ardından tanıklar dinlendi.
Tutuklu sanık Murat Boztaş ise örgütle hiçbir bağlantısı olmadığını iddia ederek, "Samimi şekilde başımdan geçenleri anlatmıştım. Tahliyemi talep ediyorum" dedi. Diğer tutuklu sanık Mesut Atıcı ise, iddianamedeki olaylarla bağlantısının olmadığını öne sürüp, "Herkes mağdur olduğunu söylüyor ama asıl mağdur benim. Tahliyemi istiyorum" dedi.
Mahkeme heyeti tutuklu sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

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