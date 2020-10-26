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Suç örgütü liderine operasyon! İstanbul'da lüks otelde yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2020 14:00 | Son Güncelleme

Suç örgütü lideri Gürcistan uyruklu Andri Malyi takma isimli Guram Chıkladze ve iki koruması Beşiktaş'ta kaldıkları lüks otele düzenlenen polis operasyonuyla yakalandı.

Suç örgütü liderine operasyon! İstanbul'da lüks otelde yakalandı

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Gürcistan uyruklu Guram Chıkladze'nin farklı bir pasaportla tekrar Türkiye'ye giriş yaptığını belirledi. Eylem hazırlığında olduğu değerlendirilen suç örgütü lideri Guram Chıkladze'nin iki yabancı uyruklu korumasıyla birlikte Beşiktaş'ta bulunan lüks otelde kaldığını belirleyen polis ekipleri dün gece özel harekat polislerinin de desteği ile operasyon düzenledi. Gece 03.30'da otele giren polis ekipleri Chıkladze ile iki koruması Z.K. ve S.K.'yı
gözaltına aldı. Otel odasında yapılan aramalarda 3 adet glock marka tabanca ,çok sayıda mermi ve 3 adet telsiz ele geçirildi.

TELSİZLE HABERLEŞMİŞLER

Çok sayıda suç dosyası bulunan örgüt lideri ve iki korumasının telefon dinlemelerine takılmamak için telsizle haberleştikleri öğrenildi.

TUTUKLANIP SINIR DIŞI EDİLMİŞLERDİ

Suç örgütü lideri 'Andri Malyi' takma isimli Guram Chıkladze 31 Ocak düzenlenen bir başka operasyonda yakalanmıştı. Suç örgütünün bir başka suç örgütüne karşı eylem hazırlığında oldukları, Azerbaycan uyruklu suç çetesi lideri "Loto Guli " lakaplı Nadir Salifov'u hedef alacakları iddia edilmişti. 31 Ocak günü Kağıthane, Sarıyer ve Gaziosmanpaşa'daki 6 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonda 9 Azerbaycan, 5 Gürcistan , 2 Ukrayna ve 1 Rus olmak üzere 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, 11 tabanca, otomatik tüfek ve 222 mermi ele geçirilmişti. Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 17 şüpheliden 1'i savcılık ifadesinin ardından serbest bırakılırken, tutuklanmak üzere hakimliğe sevk edilen 16 şüpheliden aralarında suç örgütü lideri Guram Chıkladze'nin de olduğu 7 kişi "Suç işleme amacıyla örgüt kurma" ve "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlarından tutuklanmıştı. Bir süre cezaevinde kalan örgüt lideri Chıkladze'nin sınır dışı edildikten sonra Andri Malyi adına kayıtlı pasaport ile tekrar Türkiye'ye giriş yaptı. Öte yandan Azeri suç örgütü elebaşı Nadir Salifov 19 Agustos 2020'de Antalya'da bir otelde yemek yerken yakın arkadaşı tarafından başından silahla vurularak öldürülmüştü.

Kaynak: DHA


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