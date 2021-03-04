Suç örgütü operasyonu: Emniyet müdür yardımcısının da bulunduğu 13 kişi adliyede

Samsun merkezli İstanbul, Ordu ve Adana illerinde suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına ve emniyetteki işlemlerinin tamamlanan, aralarında Adana Emniyet Müdür Yardımcısı’nın da bulunduğu 13 kişi Samsun Adliyesi’ne sevk edildi.

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Samsun Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Samsun’da faaliyet yürüten organize suç örgütlerinin ve karışmış oldukları suçların deşifre edilmesine yönelik 5 ay süren bir takip yapıldı. Yapılan çalışmalarda, silahlı organize suç örgütünün, ’kasten adam öldürme, azmettirme, cebir ve tehdit yöntemleri ile ihaleye fesat karıştırma, suç örgütünün korkutucu gücünü kullanarak nitelikli yağma, yağmaya yönelik silahlı tehdit, iş yeri kurşunlama, silahla kasten yaralama, mala zarar verme, suç örgütüne gelir sağlamaya yönelik uyuşturucu madde ticareti, yine örgüte gelir sağlamak amacıyla kumar oynatmak, soruşturmanın gizliliğinin ihlali, resmi belgede sahtecilik, nitelikli dolandırıcılık, suçlunun kayrılması’ suçlarını işlediği tespit edildi.

KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, Özel Harekat Şube Müdürlüğü, Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de destek verdiği Samsun merkez ile İstanbul, Ordu ve Adana illerinde 10 gün önce düzenlenen eş zamanlı operasyonda toplam 60 kişi gözaltına alınmıştı.