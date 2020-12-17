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Suç örgütü operasyonunda 6 kişi tutuklandı

17.12.2020 22:34 | Son Güncelleme:
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Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 32 ekiple 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı.Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında Özel Harekat ekiplerinin de desteği ile operasyon düzenlendi.

Kayseri Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin 32 ekiple 14 ayrı adrese eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 13 kişiden 6’sı tutuklandı.
Kayseri Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bağlı Gasp Büro Amirliği ekipleri tarafından 3 aylık teknik ve fiziki takip sonrasında Özel Harekat ekiplerinin de desteği ile operasyon düzenlendi. Silahlı örgüt, yağma ve kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçları ile ilgili olarak 32 ekibin katılımıyla 14 ayrı adrese eş zamanlı yapılan operasyonda 13 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Zanlıların evlerinde, iş yerlerinde ve araçlarında yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği ve mermiler ele geçirildi. Yakalanan zanlılar haklarında başlatılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.
Adliyeye çıkarılanlardan 6’sı tutuklanırken 7’si ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

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