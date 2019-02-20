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Suç örgütü şüphelilerine 723 yıla kadar hapis istemi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2019 11:08 | Son Güncelleme

Adana'da suç örgütü kurarak "tehdit, tefecilik, şantaj, sahtecilik ve iftira" gibi suçlara karıştığı iddia edilen 29 kişi hakkında 3 yıldan 723 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı

Adana'da suç örgütü kurarak "tehdit, tefecilik, şantaj, sahtecilik ve iftira" ile çok sayıda kişinin para ve arazilerini yağmalayıp dolandırdıkları öne sürülen 29 zanlı hakkında 3 yıldan 723 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Cumhuriyet Başsavcılığının tutuksuz 29 kişi hakkında 26 ayrı olay nedeniyle "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak, yağma, iftira, tehdit, şantaj, hakaret, sahtecilik, dolandırıcılık, kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, yargı görevini yapanı etkileme" gibi suçlardan hazırladığı iddianame, Adana 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.

İddianamede, suç örgütü elebaşı olduğu iddia edilen A.Z.B'nin de aralarında yer aldığı zanlılar için 3 yıldan 723 yıla kadar hapis cezası istendi.

Aralarında hukukçu ve siyasetçilerin de bulunduğu 60 kişinin mağdur olarak yer aldığı iddianamede, A.Z.B'nin "tefecilik, tehdit, yağma, iftiralarla" kamu kurumlarında çalışan ve ağına düşürdüğü görevlileri kullanarak usulsüzlük yapmak ve yapılmasına sebep olmak gibi birçok suç işlediği, işlenmesine sebebiyet verdiği belirtildi.

Örgüt elebaşı ile hareket eden şüphelilerin çok sayıda kişiyi mağdur ettikleri vurgulanan iddianamede, müştekilerin para ve arazilerinin nasıl yağmalandığı ayrıntılarıyla anlatıldı.

Müştekilerden veteriner B.K, iddianamede yer alan ifadesinde, 2012'de ekonomik sıkıntı nedeniyle A.Z.B'den bir yıl sonra 105 bin lira olarak ödemek şartıyla 60 bin lira borç aldığını belirterek, "186 bin lira ödememe karşın halen benden para istediler. İki aracıma haciz koydurdular. 11 bin lira avukatlık ücreti ödedim. Manevi değeri ölçülmeyen devemi de tehditle elimden aldılar." ifadelerini kullandı.

İddianamenin değerlendirme bölümünde ise şüphelilerin organize suç örgütü yapılanması içinde olduklarına dikkati çekilerek, haksız kazanç sağlamak amaçlı yağma, tefecilik, baskı, korkutma, sindirme, tehdit, suç uydurma, asılsız haber ve şikayetlerle karalama eylemlerini gerçekleştirmek suretiyle suç işledikleri ve bunu organize bir örgütsel yapı içerisinde gerçekleştirdikleri kaydedildi.

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