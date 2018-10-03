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Suç örgütü üyeleri sahte polis kimlikleri ve silahlarla yakalandı

YAŞAM HABERLERİ  | 03.10.2018 15:16 | Son Güncelleme

TEKİRDAĞ ve ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

Suç örgütü üyeleri sahte polis kimlikleri ve silahlarla yakalandı

Mehmet YİRUN/ÇORLU (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ ve ilçelerinde polis ekiplerince düzenlenen organize suç örgütü operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı. Evlerde yapılan aramalarda sahte polis kimliği ve basın kartı, silahlar ve silah yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ile Çorlu Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, kent merkezi ile Çorlu, Çerkezköy, Kapaklı ve Saray ilçelerinde organize suç örgütünü takibe aldı. İzlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 11 şüpheli polis ekiplerince gözaltına alındı. Evlerinde yapılan aramalarda ise 6 adet tabanca, silah yapımında kullanılan çok sayıda malzeme, sahte basın tanıtım kartı, sahte polis kimliği ele geçirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen şüpheliler ifadeleri için Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Şüpheliler öldürmeye teşebbüs, kasten yaralama, nitelikli yağma, silah kaçakçılığı, rüşvet iddialarıyla suçlanıyor.

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Suç örgütü üyeleri sahte polis kimlikleri ve silahlarla yakalandı

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