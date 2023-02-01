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Suç örgütü üyesi Bodrum'da lüks villada yakalandı! Avusturalya'nın en çok aranan kişisi olduğu ortaya çıktı

01.02.2023 17:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Muğla Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı ekipler dün sabah lüks bir villaya yaptığı operasyonda Avustralyalı suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyesi ve Interpol tarafından aranılan Masood Zakaria'yı gözaltına aldı. Avustralya'nın en çok aranan suçlusu olduğu öğrenilen Zakaria'nın çok sayıda suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Bodrum'a nasıl geldiği belirlenen suç örgütü üyesi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suç örgütü üyesi Bodrum'da lüks villada yakalandı! Avusturalya'nın en çok aranan kişisi olduğu ortaya çıktı

Avustralyalı suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyelerinden olan ve Interpol tarafından aranan Masood Zakaria (27), Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villada, polis operasyonuyla yakalandı.

LLL

AVUSTRALYA'NIN EN ÇOK ARANILAN İSMİ

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Interpol tarafından aranan ve Yeni Güney Galler eyaleti polisinin 'cinayete teşebbüs', 'suç örgütü üyeliği' ile 'uyuşturucu kaçakçılığı'ndan 2021'de hakkında tutuklama kararı çıkardığı Masood Zakaria'nın İstanbul'dan kara yolu ile Muğla'nın Bodrum ilçesine geldiği bilgisine ulaştı. Yalıkavak ile Geriş mahalleleri arasındaki lüks villaya dün sabah polisin düzenlediği operasyonda, suç örgütü 'Alameddine'nin üst düzey üyesi Zakaria Masood, gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Masood, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanarak Mumcular S Tipi Cezaevi'ne gönderildi. Avustralya'nın en çok aranan suçlusu olduğu öğrenilen Zakaria'nın, Aralık 2021'de önce Malezya'ya giden balıkçı teknesine binip sonra Asya üzerinden Türkiye'ye ulaştığı, İstanbul'un ardından kara yolu ile Bodrum'a geldiği belirtildi.

SABIKASI KABARIK

Öte yandan Masood Zakaria'nın eşi Azza Masood'un da Nisan 2021'de polis baskınında yakalandığı belirtildi. Azza'nın, Yeni Güney Galler'deki Greystanes bölgesinde kendisine ve eşine ait evi 2019'da satın alırken, belgede sahtecilik yaptığı gerekçesiyle tutuklanıp, 12 ay kamu hizmeti cezası aldığı, çiftin evine de el koyulduğu öğrenildi. (DHA)

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