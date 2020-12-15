HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suç örgütü üyesi Karaman’da kimlik değiştirmek isterken yakalandı

Suç örgütü üyesi Karaman’da kimlik değiştirmek isterken yakalandı

15.12.2020 16:42 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karaman Polisi, suç örgütüne üye olmak suçundan üç yıldır Mersin’de aranan şahsı, Karaman’da kimlik değiştirmek isterken yakaladı.Edinilen bilgiye göre, Karaman Polisi Mersin’in Silifke ilçesinde suç örgütüne üye olmak ve birden fazla kişiyle birlikte tehdit olaylarına karıştığı ileri sürülen ve üç yıldır aranan O.A’nın (20), Karaman’da olduğunu tespit etti.

Karaman Polisi, suç örgütüne üye olmak suçundan üç yıldır Mersin’de aranan şahsı, Karaman’da kimlik değiştirmek isterken yakaladı.
Edinilen bilgiye göre, Karaman Polisi Mersin’in Silifke ilçesinde suç örgütüne üye olmak ve birden fazla kişiyle birlikte tehdit olaylarına karıştığı ileri sürülen ve üç yıldır aranan O.A’nın (20), Karaman’da olduğunu tespit etti. Bunun üzerine ekipler şahsı aramaya başladı. O.A’nın İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürlüğüne kimlik değiştirmeye gidebileceği yönünde bilgiye ulaşan ekipler, müdürlük önünde tedbir aldı. Müdürlüğe gelen herkesin kimlik kontrolünü yapan ekipler, şahsı burada tespit ederek yakaladı. Gözaltına alınan O.A, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadesi alınmak üzere Karaman Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü. Şahsın emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yedilerKısıtlama saatinde gece vakti bikinilerle süs havuzuna girdiler, cezayı yediler
Soygunu engellerken vurulmuştu: Devletimin bankasını soydurmamSoygunu engellerken vurulmuştu: Devletimin bankasını soydurmam
YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?YouTube çöktü mü? YouTube'a nasıl girilir?
1/

En Çok Okunan Haberler

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

Dehşet! Kocası tarafından bıçaklanan kadın yol ortasında öldü

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

İntihara kalkışan gençten kan donduran sözler

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Türkler o paylaşımı görünce... Olay oldu

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Öyle pozlar verdi ki... 'Namaz kılıyordun eskiden'

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

Polislere emeklilik ikramiyesi müjdesi!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İngiltere'de korona hızlı yayılacak şekilde mutasyona uğradı!

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Bakan Koca son durumu açıkladı

Bakan Koca son durumu açıkladı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Görüntüler olay yaratmıştı! Genç kadın o anları anlattı

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Kira düzenlemesinin detayları ortaya çıktı!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Bahçesinde papaya meyvesi yetiştiriyor!

Diğer Haberler

İstanbulkart kullananlar dikkat! Son tarih 15 Ocak

İstanbullular dikkat! Son tarih 15 Ocak

Antalya'da kan donduran cinayet! Kokmasın diye klimayı açık bırakmış

Antalya'da kan donduran cinayet

Soygunu engellerken vurulmuştu: Devletimin bankasını soydurmam

Soygunu engellerken vurulmuştu: Devletimin bankasını soydurmam

Osman Kavala'nın başvurusu ile ilgili flaş gelişme

Osman Kavala'nın başvurusu ile ilgili flaş gelişme

Soğuğa ve koronavirüse aldırmadılar! Nimet Abla Gişesi önünde sıraya girdiler

Soğuğa ve koronavirüse aldırmadılar! Uzun kuyruk oluştu

Son dakika! MSB'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

MSB'den ABD'nin yaptırım kararına tepki

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.