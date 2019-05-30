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Suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şahıslar adliyede

YAŞAM HABERLERİ  | 30.05.2019 11:31 | Son Güncelleme

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılan ve suç örgütü üyesi olarak nitelendirilen 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ’Organize Suç Örgütleri İle Mücadele’ kapsamında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kentteki örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yapıldı.

Suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şahıslar adliyede

Eskişehir’de düzenlenen operasyonda haklarında çeşitli suçlardan işlem yapılan ve suç örgütü üyesi olarak nitelendirilen 4 şüpheli şahıs adliyeye sevk edildi.
Edinilen bilgilere göre, Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yürütülen ’Organize Suç Örgütleri İle Mücadele’ kapsamında, Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda kentteki örgütlerinin deşifresine yönelik çalışmalar yapıldı. Çalışmalar neticesinde tespit edilen ve ’Suç İşlemek Amacıyla Silahlı Örgüt Kurmak, Üye Olmak, Örgüt İçindeki Hiyerarşik Yapıya Dahil Olmamakla Birlikte, Örgüte Bilerek ve İsteyerek Yardım Etmek, Örgüt Kapsamında Yağma, Suça Azmettirme, Kasten Yaralama, Tehdit, 6136 Sayılı Kanuna Muhalefet, Kamu Görevinin Görevini Kötüye kullanması, Resmi Belgede Sahtecilik, Başkasına Ait Kimlik veya Kimlik Bilgilerinin Kullanılması, 7258 sayılı Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlemesi Hakkında Kanuna Muhalefet’ suçlarına karışan şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda 20 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Haklarında gözaltı kararı verilen H.A., E.A., M.K. ve H.K. isimli şüpheli şahıslar ise adliyeye sevk edildi.
Ayrıca şüpheli şahısların konut ve iş yeri aramalarında 3 tabanca, 1 kuru sıkı tabanca, 1 pompalı tüfek, 3 şarjör, 71 adet 9 mm tabanca fişeği, 4 adet 7,65 mm fişek, 7 adet kuru sıkı tabanca fişeği, yaklaşık 2 gram skunk uyuşturucu madde, 1 teleskobik metal jop, 7 av tüfeği kartuşu, çok sayıda belge ve doküman ve dijital materyal, 2 telsiz, 5 tombala makinesi, 450 tombala topu, 247 tombala kartı, 10 fan makinası, 6 poşet içerisinde değişik renklerde ve çok sayıda tombala topu, 1 adet 36 yazılı pinpon topu, 2 kullanılmamış, 3 kullanılmış adisyon fişi ve çok sayıda kırmızı, mavi, sarı, yeşil renkli çıkan numarayı örtmek için kullanılan çay pulu ele geçirildi.

Suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şahıslar adliyede

Suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şahıslar adliyede

Suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şahıslar adliyede

Suç örgütü üyesi oldukları iddia edilen şahıslar adliyede

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