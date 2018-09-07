Suç örgütüne 4 ilde operasyon: 15 gözaltı

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği bir suç örgütünü belirleyerek çalışma başlattı. 1 yıl boyunca fiziki ve teknik takiple izlenen şüphelilere sabah saatlerinde İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla’da eşzamanlı baskın yapıldı. İddiaya göre liderliğini Cem E. ve Mehmet Aziz S.’nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yapılan operasyonda şüpheli 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

5 SİLAH, 128 KREDİ KARTI VE BANKA KARTI, 89 HESAP CÜZDANI

Şüphelilerin ardeslerinde, araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarında 1 kaleşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı ele geçirildi.

SARALLAR’IN ALT GRUBU

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı grup olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin İstanbulda Şişli ve Beylikdüzü’nde, Muğla merkez ve Bodrum’da yasadışı kumar oynatarak elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürerek, lüks bir cip ile yat satın aldıklarını iddia edildi.