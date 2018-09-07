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Suç örgütüne 4 ilde operasyon: 15 gözaltı

YAŞAM HABERLERİ  | 07.09.2018 19:26 | Son Güncelleme

İSTANBUL  Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği bir suç örgütünü belirleyerek çalışma başlattı.

Çağatay KENARLI/İSTANBUL, (DHA) İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri tehditle haraç, silahlı gasp, yağma ve kumar gibi çok sayıda suça karıştığını belirlediği bir suç örgütünü belirleyerek çalışma başlattı. 1 yıl boyunca fiziki ve teknik takiple izlenen şüphelilere sabah saatlerinde İstanbul, Trabzon, Çorum ve Muğla’da eşzamanlı baskın yapıldı. İddiaya göre liderliğini Cem E. ve Mehmet Aziz S.’nin yaptığı belirlenen suç örgütüne yapılan operasyonda şüpheli 15 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

5 SİLAH, 128 KREDİ KARTI VE BANKA KARTI, 89 HESAP CÜZDANI

Şüphelilerin ardeslerinde, araçlarında ve üst aramalarında yapılan aramalarında 1 kaleşnikof tüfek olmak üzere 5 silah, silahlara ait 89 mermi, farklı kişilere ait 128 kredi kartı ve banka kartı ile 89 hesap cüzdanı ele geçirildi.

SARALLAR’IN ALT GRUBU

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri şüphelilerin ‘Sarallar’ olarak bilinen suç örgütüyle bağlantılı grup olduğu ileri sürüldü. Şüphelilerin İstanbulda Şişli ve Beylikdüzü’nde, Muğla merkez ve Bodrum’da yasadışı kumar oynatarak elde ettikleri paralarla lüks yaşam sürerek, lüks bir cip ile yat satın aldıklarını iddia edildi.

HUMMER CİPTEKİ GİZLİ BÖLMEDE KALAŞNİKOF ÇIKTI

Polis ekipleri yaptığı takip sırasında şüphelilerin lüks cipte bulunan gizli bölmede silahlar taşıdığını belirledi. Baskın sırasında lüks cipte yapılan aramalarda gizli bölmeyi açan ekipler 1 kalaşnikof tüfek ele geçirdi. Gizli bölmedeki kalaşnikof tüfeğin bulunması polis kameraları tarafından görüntülendi.

ŞEBEKE LİDERİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şüphelilerin Vatan Caddesi’nde bulunan Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ndeki işlemleri devam ederken, şebeki lideri olduğu iddia edilen Cem E. ve Mehmet Aziz S.’nin arandığı öğrenildi.

(FOTOĞRAF)

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