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Suç örgütüne operasyonda cezaevi müdürü rüşvetten tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 13.10.2019 11:25 | Son Güncelleme

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA- ADANA'da bankalar arası para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'luk vurgunun da aralarında bulunduğu çok sayıda suça karıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 34’ü tutuklandı.

Suç örgütüne operasyonda cezaevi müdürü rüşvetten tutuklandı

Akif ÖZDEMİR/ADANA, (DHA- ADANA'da bankalar arası para transferi sırasında 4 milyon 795 bin Euro'luk vurgunun da aralarında bulunduğu çok sayıda suça karıştıkları belirlenen organize suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 65 kişiden 34’ü tutuklandı. Tutuklananlar arasında örgüt liderinin iyi şartlarda cezaevinde kalmak için rüşvet verdiği öne sürülen Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç. de bulunuyor.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı, yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro'luk vurguna karıştığı için tutuklanan Hasan B. ve iki akaryakıt istasyonu olan İ.K.'nın liderliğini yaptığı ileri sürülen 'silahlı organize suç örgütüne' yönelik soruşturma başlattı. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, soruşturma kapsamında 6 ay önce suç örgütünün üyelerini teknik ve fiziki takibe aldı. Yapılan takip sonucu örgütün adam öldürme, yaralama, tehdit, şantaj, hırsızlık, çek-senet dolandırıcılığı ve rüşvet verme gibi 54 olaya karıştığı tespit edildi.
Kürkçüler Cezaevi Müdürü M.Ç.'nin, örgütün lideri olduğu ve yaklaşık 3 ay önce bankalar arası para transferi yapan güvenlik şirketinden 4 milyon 795 bin Euro'luk vurguna karıştığı iddiasıyla tutuklanan Hasan B.'den cezaevinde daha iyi şartlarda tutulma, kendi istediği koğuşa geçme ve cezaevine giren örgüt üyelerini aynı koğuşa koyma karşılığı rüşvet aldığı iddia edildi.
Delillerin toplanmasının ardından 9 Ekim günü 74 şüphelinin yakalanması için şafak vakti Adana merkezli İzmir, Konya, Mardin ve Muğla'da 800 polisle 87 adrese baskın yapıldı. Operasyonda, 4'ü kadın 65 şüpheli gözaltına alındı. Örgüt liderlerinden olduğu öne sürülen İ.K.'nin, Muğla'nın Bodrum ilçesindeki villasında yakalandığı belirtildi. Gözaltına alınanlar arasında bulunan 2'si aktif görevde, 1'i emekli 3 polisin örgüte yardım ve yataklık yaptığı öne sürüldü. Örgütün liderlerinden olduğu belirtilen Hasan B. hakkında gözaltı kararı olduğu, ancak başka bir suçtan cezaevinde bulunduğu saptandı.
ÇOK SAYIDA SİLAH ELE GEÇİRİLDİ
Polis örgüt liderleri ve üyelerinin evleri ile iş yerlerinde yaptığı aramalarda 17 tabanca, 371 değişik çaplarda mermi, 6 av tüfeği, 54 dolu kartuş ve 1 kılıç ele geçirdi. Silahların yanı sıra adreslerde 95 bin lira tutarında çek, 37 bin 415 lira, 34 bin Dolar bulundu.
CEZAEVİ MÜDÜRÜ DE TUTUKLANDI
Şüpheliler, Adana’da emniyette 4 gün boyunca sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edildi. Cezaevi müdürü M.Ç. ve örgüt lideri İ.K.'nin de aralarında bulunduğu 34 şüpheli tutuklanırken, 23 kişi ise adli kontrol, 8 şüpheli ise savcılıktan serbest kaldı.
Polis firari olan 9 şüphelinin yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

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Suç örgütüne operasyonda cezaevi müdürü rüşvetten tutuklandıSuç örgütüne operasyonda cezaevi müdürü rüşvetten tutuklandıSuç örgütüne operasyonda cezaevi müdürü rüşvetten tutuklandıSuç örgütüne operasyonda cezaevi müdürü rüşvetten tutuklandı

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