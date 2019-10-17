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Suç ortağı arkadaşını öldüren sanık, hakim karşısında

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.10.2019 14:43 | Son Güncelleme

Adana'da, uyuşturucu ticareti nedeniyle kendisini ihbar ettiği iddiasıyla arkadaşını öldüren sanığın yargılanmasına başlandı

Adana'da, kendisini polise ihbar ettiği iddiasıyla arkadaşını öldüren sanık, hakim karşısına çıktı.

Adana 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, Suat Duruhan'ı öldürdüğü suçlamasıyla yargılanan tutuklu Ramazan Yakacı, müştekiler ve avukatlar katıldı.

İnşaat işiyle uğraştığını belirten sanık Yakacı, pişman olduğunu söyledi.

Öldürdüğü Suat Duruhan ile Diyarbakır'dan uyuşturucu getirirken polise yakalandıklarını anlatan Yakacı, "Bu olay nedeniyle ceza aldık. Suat'ın ağabeyi olay nedeniyle beni sorumlu tutuyordu. Bana uyuşturucu sattırdılar. Olay günü Suat, uyuşturucu parasının eksik olduğunu söyleyip bana vurdu. Yere düşünce kendimi korumak için havaya ateş ettim. Kaçarken beni kovalamaya başladılar. Ben de arkama bakmadan ateş ettim. Silahı düğün olduğu için yanımda bulunduruyordum. Bir gün sonra Suat’ın öldüğünü duydum. Böyle bir olay olduğu için çok pişmanım." diye konuştu.

Öldürülen Suat Duruhan'ın babası Mehmet Duruhan sanıktan şikayetçi oldu.

Mahkeme heyeti, sanık Ramazan Yakacı'nın tutukluluk halinin devamına karar verip, müşteki ve tanıkların dinlenmesi, eksikliklerin tamamlanması için duruşmayı erteledi.

Ramazan Yakacı, 1 Nisan'da Yüreğir ilçesi Çamlıbel Mahallesi'ndeki kullanılmayan çiftlikte, kendisini polise ihbar ettiğini öne sürdüğü arkadaşı Suat Duruhan'ı tabancayla öldürmüştü.

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