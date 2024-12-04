Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Ankara Adliyesi'nde bir dönem savcı koruması olarak görev yapan kadın polis memuru Selin M., ABD’de yaşayan milyarder iş insanı Alper Ferudun’u yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

İŞ ADAMININ GÖZALTINA ALINMASIYLA BAŞLADI

İş insanı Alper Ferudun, karıştığı ölümlü trafik kazası nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Selin M., iş adamından "dosyasını kapatmak için hakim ve savcılara vermek üzere" 500 bin dolar talep etti.

"BAKAN YARDIMCISINA ULAŞTIM"

Mesajlarında, “Adalet Bakan Yardımcısı’na ulaştım, Cumhurbaşkanı danışmanını aradım, senin için uğraşıyorum bebeğim” gibi ifadeler kullandığı tespit edilen polis memurunun, Ferudun’u Ankara’daki bir savcıyla tanıştırdığı da ortaya çıktı.

BİRİ SEVGİLİM DEDİ BİRİ DOLANDIRDI

Sözcü'de yer alan habere göre şikayet dilekçesinde Ferudun, Selin M.’nin kendisini üst düzey bağlantıları olduğunu söyleyerek kandırdığını ve davasını çözmek için para aldığını öne sürdü. Selin M. ise ifadesinde, Ferudun ile sevgili olduklarını ve iş adamının kendisine pahalı hediyeler göndermeyi alışkanlık haline getirdiğini savundu. Alınan paraları ise “hediye” olarak nitelendirdi.

DUDAK UÇUKLATAN PARA

Ferudun, şikayet dilekçesinde polis memuruna 500 bin dolar ve 1 milyon 450 bin TL verdiğini belirtti. İddiasına göre Selin M., parayı "dava süreci için kullanacağı" gerekçesiyle alarak ofisteki kasasına koydu. Ferudun ayrıca, Selin M.’nin kendisiyle yaptığı yazışmaları ve bir danışmanlık sözleşmesini de delil olarak sundu.

LÜKS REZİDANSTA OFİSİ VAR

Soruşturma kapsamında, Selin M.’nin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu ve henüz mezun olmadan bir rezidansta lüks bir ofis kiraladığı belirlendi. Ayrıca, iş adamını “Adalet Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve hakim-savcılarla yakın ilişkileri olduğu” iddiasıyla kandırdığı öne sürüldü.

POLİS İNKAR ETTİ

Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden Selin M., Ferudun’un iddialarını yalanladı. “Yalnızca hukuki yardım sağlamak için tanıdığım savcı ve avukatlara yönlendirmelerde bulundum” diyen polis memuru, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selin M. dolandırıcılık iddiaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.