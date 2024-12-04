HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
04.12.2024 07:40
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Karıştığı ölümlü kaza nedeniyle İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alınan milyarder iş insanı Alper Ferudun, polis Selin M. tarafından dolandırıldı. Selin M., iş insanına yardımcı olacağını söyleyerek 500 bin dolar ve yüklü miktarda Türk lirası istedi. Dolandırıldığını anlayan Ferudun şikayetçi olunca polis bu kez 'sevgiliydik' dedi. Selin M.'nin yaşadığı lüks hayat ise dikkat çekti.

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Ankara Adliyesi'nde bir dönem savcı koruması olarak görev yapan kadın polis memuru Selin M., ABD’de yaşayan milyarder iş insanı Alper Ferudun’u yaklaşık 20 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklandı.

İŞ ADAMININ GÖZALTINA ALINMASIYLA BAŞLADI

İş insanı Alper Ferudun, karıştığı ölümlü trafik kazası nedeniyle İstanbul Havalimanı’nda gözaltına alınmıştı. İddiaya göre Selin M., iş adamından "dosyasını kapatmak için hakim ve savcılara vermek üzere" 500 bin dolar talep etti.

içigörsel-Haber-İç-Görsel

"BAKAN YARDIMCISINA ULAŞTIM"

Mesajlarında, “Adalet Bakan Yardımcısı’na ulaştım, Cumhurbaşkanı danışmanını aradım, senin için uğraşıyorum bebeğim” gibi ifadeler kullandığı tespit edilen polis memurunun, Ferudun’u Ankara’daki bir savcıyla tanıştırdığı da ortaya çıktı.

BİRİ SEVGİLİM DEDİ BİRİ DOLANDIRDI

Sözcü'de yer alan habere göre şikayet dilekçesinde Ferudun, Selin M.’nin kendisini üst düzey bağlantıları olduğunu söyleyerek kandırdığını ve davasını çözmek için para aldığını öne sürdü. Selin M. ise ifadesinde, Ferudun ile sevgili olduklarını ve iş adamının kendisine pahalı hediyeler göndermeyi alışkanlık haline getirdiğini savundu. Alınan paraları ise “hediye” olarak nitelendirdi.

DUDAK UÇUKLATAN PARA

Ferudun, şikayet dilekçesinde polis memuruna 500 bin dolar ve 1 milyon 450 bin TL verdiğini belirtti. İddiasına göre Selin M., parayı "dava süreci için kullanacağı" gerekçesiyle alarak ofisteki kasasına koydu. Ferudun ayrıca, Selin M.’nin kendisiyle yaptığı yazışmaları ve bir danışmanlık sözleşmesini de delil olarak sundu.

LÜKS REZİDANSTA OFİSİ VAR

Soruşturma kapsamında, Selin M.’nin hukuk fakültesinde öğrenci olduğu ve henüz mezun olmadan bir rezidansta lüks bir ofis kiraladığı belirlendi. Ayrıca, iş adamını “Adalet Bakan Yardımcısı, Cumhurbaşkanı Danışmanı ve hakim-savcılarla yakın ilişkileri olduğu” iddiasıyla kandırdığı öne sürüldü.

POLİS İNKAR ETTİ

Savcılık sorgusunda suçlamaları reddeden Selin M., Ferudun’un iddialarını yalanladı. “Yalnızca hukuki yardım sağlamak için tanıdığım savcı ve avukatlara yönlendirmelerde bulundum” diyen polis memuru, dolandırıcılık suçlamasını kabul etmedi.

TUTUKLANDI

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Selin M. dolandırıcılık iddiaları nedeniyle tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Anahtar Kelimeler:
polis İstanbul Havalimanı dolandırıcı iş insanı suçlu
En Çok Okunan Haberler
Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Hastanelerde yeni dönem resmen başladı!

Harekete geçildi! Ekiminden satışına kadar yeni kurallar geliyor: O fiyattan fazla satana ceza

Harekete geçildi! Ekiminden satışına kadar yeni kurallar geliyor: O fiyattan fazla satana ceza

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Suça karışan milyarder iş insanı 'dosyanı kapatacağım' diyen polis tarafından soyuldu! Cumhurbaşkanı danışmanının ismini bile kullanmış

Skandal yayına tepki yağdı

Skandal yayına tepki yağdı

Korkunç olayı jandarma son anda fark etti! Ölümün kıyısından döndü

Korkunç olayı jandarma son anda fark etti! Ölümün kıyısından döndü

Muhalif silahlı gruplar çok sayıda bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

Muhalif silahlı gruplar çok sayıda bölgeyi daha ele geçirdi! Esad rejimi bankaları ve döviz bürolarını boşaltıyor

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

"Odayı hemen sıcacık yapıyor!" Evde, ofiste herkesin favorisi...

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

Camper botta dev fırsat! Michelin kauçuk tabanıyla ultra konfor...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.