HABER

Suça mekan olan 3 metruk bina yıkıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 02.04.2019 10:04 | Son Güncelleme

Antalya’da suça mekan teşkil ettiği belirlenen 3 metruk bina yıkıldı.Antalya Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde, kullanılmayan, yıkılma tehlikesi bulunan, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye düşüren, içlerinin kirli olması nedeniyle hastalık tehlikesi oluşturabilen ev, bina, depo gibi metruk binaların fuhşa zemin hazırlayanlar, madde bağımlıları, alkol alan şahıslarca zaman zaman suça mekan teşkil ettiği ve küçük çocuklar tarafından oyun alanı olarak kullanıldığını belirledi.Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların tadilatının yapılması ya da içeriye girişi engelleyecek önlemlerin alınması noktasında bina sahiplerine uyarıda bulundu.

Suça mekan olan 3 metruk bina yıkıldı

Antalya’da suça mekan teşkil ettiği belirlenen 3 metruk bina yıkıldı.
Antalya Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgelerinde, kullanılmayan, yıkılma tehlikesi bulunan, vatandaşın can güvenliğini tehlikeye düşüren, içlerinin kirli olması nedeniyle hastalık tehlikesi oluşturabilen ev, bina, depo gibi metruk binaların fuhşa zemin hazırlayanlar, madde bağımlıları, alkol alan şahıslarca zaman zaman suça mekan teşkil ettiği ve küçük çocuklar tarafından oyun alanı olarak kullanıldığını belirledi.
Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, binaların tadilatının yapılması ya da içeriye girişi engelleyecek önlemlerin alınması noktasında bina sahiplerine uyarıda bulundu. Uyarılara rağmen gereği yapılmayan binalar, hazırlanan raporun ardından belediyeler tarafından yıkıldı. Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi’ndeki 3 ayrı metruk binanın yıkımı bu kapsamda gerçekleştirildi.

Suça mekan olan 3 metruk bina yıkıldı

Suça mekan olan 3 metruk bina yıkıldı

PARTNERYaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...Yaşını duyan şaşkına dönüyor! O aslında...
Bahçelievler’de 5 katlı boş binada yangınBahçelievler’de 5 katlı boş binada yangın
Sivas’ta 4 uyuşturucu taciri tutuklandıSivas’ta 4 uyuşturucu taciri tutuklandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

ABD'den flaş Türkiye ve F-35 kararı!

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Ekrem İmamoğlu'ndan CHP'lilere çağrı: Nöbete gelin

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Sette yaşanan krize açıklama geldi! 'Bana laf attı'

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

Çukur'da Onur Saylak fırtınası esti!

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

AK Parti'den seçimlere ilişkin önemli açıklama

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

Çöp kutusundan mühürlü oy pusulası çıktı! Soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Poşetin içinden çıktı! Yaşlı adamı korkutan an

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Onun için yol kapatıldı, helikopter indi!

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Bir sürücü Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nden 344 kilometre hızla geçti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Kaybolan minik Ömer'den acı haber geldi...

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Balon turizmi başladı: Hedef 5 milyon turist

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Japon geleneklerinin tanıtıldığı Galenos Papatya Festivali

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Türkiye ve dünyada haftanın olayları

Otomobil güvenlik görevlisine böyle çarptı

Yolda yürürken dehşeti yaşadı!

Patenli gençlerin tehlikeli yolculuğu

O anlar böyle görüntülendi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.