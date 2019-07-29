Suça sürüklenen çocukları milli sporcular rehabilite ediyor

Bursa’da suça sürüklenen çocuklar, topluma kazandırılmaları ve suçtan uzak durmaları amacıyla milli sporcular tarafından rehabilite ediliyor. Milli yıldızlardan kickbox ve muay thai dersleri alan gençler, enerjilerini spor yaparak boşaltıyor.

Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü Denetimli Serbestlik Daire Başkanlığınca yürütülen DENGE Projesi kapsamında pilot il olan Bursa’da Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Bursa Çimento Fabrikası A.Ş. birlikte 2 anlamlı proje yürütüyor.

Projelerden ilki; denetimli serbestlik programlarına tabii tutulan suça sürüklenmiş çocukların topluma kazandırılmalarını, suçtan uzak durmalarını ve rehabilite edilebilmelerini amaçlıyor. Bursa Çimento Fabrikası tarafından sağlanan spor ekipmanlarıyla milli sporcular Recep Türkcan ve İsmail Akdoğan tarafından gönüllü olarak verilen kickbox ve muay thai dersleriyle gençlerin boş vakitlerinde planlı olarak spor yapmaları ve böylelikle suçtan uzak tutularak sağlıklı bireyler olmaları hedefleniyor.

Okullar tatilde ücretsiz boyanıyor

Diğer proje kapsamında ise ihtiyacı olan okullar Bursa Çimento Fabrikası tarafından sağlanan malzemelerle yaz tatilinde boyanıyor. Denetimli serbestlik tedbiri altında olan ve kamu yararına ücretsiz çalışan yükümlüler, yaz tatili boyunca okulların boya, badana ve tadilat işlerini yerine getiriyor. Kamu yararına çalışma cezası bulunan yükümlüler Bursa Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün Halk Eğitim Müdürlüğü ve BUTGEM ile birlikte meslek edindirme amacı ile açmış olduğu boya ve badana kurslarına katılıyor. Sertifikasını alanlar ihtiyacı olan okullarda boya badana ve tadilat işlerini ücretsiz olarak yerine getiriyor.

Bursa Denetimli Serbestlik Müdürü Serkan Güler Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli’yi ziyaret ederek plaket takdim etti. Güler, "Eğitim, iyileştirme, rehabilitasyon, meslek edindirme ve topluma kazandırma bakımından faydalı olan bu sosyal sorumluluk projemizde duyarlı davranışlarından ve bizlere verdikleri desteklerden dolayı Bursa Çimento yetkililerine, okulları büyük bir titizlikle boyayan yükümlülerimize ve emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz" dedi.

Bursa Çimento Genel Müdürü Osman Nemli ise projede yer almanın toplumsal bir vazife olduğuna inandıklarını söyleyerek, "Hem okullarımız boyandı, hem hükümlülerimiz meslek sahibi oldular ve çalışarak topluma faydalı olmanın mutluluğunu yaşadılar. Gençlerimiz de sporla rehabilite oldu. Bu çabanın bir parçası olmaktan çok mutluyuz” şeklinde konuştu.



