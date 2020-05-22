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  4. "Suçlamalarda terörle ilgili tek bir soru bile sorulmuyor"

"Suçlamalarda terörle ilgili tek bir soru bile sorulmuyor"

22.05.2020 19:07 | Son Güncelleme

HDP Meclis Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, görevden alınan belediye başkanları, gözaltına alınan ya da tutuklanan HDP'lilere dair "Suç ve fiil anlamında katiyen kriminal bir durum söz konusu değil" dedi.

Son olarak beş belediyesine daha kayyum atanan HDP’ye yönelik baskı artıyor. Diyarbakır'da HDP üyeleri ve kadın derneklerine düzenlenen operasyonlarda çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski BDP'li vekil Ayla Akat Ata da var. Operasyonların neden düzenlendiğine ve suçlamalara ilişkin ise bir açıklama yapılmadı.

DW Haber’e konuşan HDP Meclis Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş, görevden alınan belediye başkanları, gözaltına alınan ya da tutuklanan HDP'lilere dair "Suç ve fiil anlamında katiyen kriminal bir durum söz konusu değil" dedi.

©Deutsche Welle Türkçe

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