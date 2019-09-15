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Suçlamaları Reddeden İran’dan Savaş Tehdidi

15.09.2019 19:16 | Son Güncelleme

Amerika’nın Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine düzenlenen saldırılardan İran’ı sorumlu tutmasının ardından Tahran iddiayı reddederken, İran Devrim Muhafızları savaşa hazır olduklarını kaydetti

Suçlamaları Reddeden İran’dan Savaş Tehdidi

Amerika’nın Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine düzenlenen saldırılardan İran’ı sorumlu tutmasını Tahran reddederken, İran Devrim Muhafızları savaşa hazır olduklarını kaydetti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika’nın maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ise maksimum yalancıya dönüştüğünü belirtti.

Pompeo, İran’ın Suudi Arabistan’daki saldırıdan sorumlu olduğunu belirtmişti.

Zarif, Yemenli militanların saldırısından İran’ı sorumlu tutmanın Yemen’deki savaşı sona erdirmeyeceğini ancak görüşmelerin savaşı sona erdirebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi de Amerika’nın suçlamalarının anlamsız olduğunu belirtirken, İran Devrim Muhafızları komutanlarından biri de ülkesinin tam bir savaşa hazır olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları komutanlarından Emirali Hacızade, “Herkes bilmeli ki Amerika üsleri ve uçak gemileri İran’ın 2 bin km çevresinde ve bizim füzelerimizin menzilinde” dedi.

Bu arada Irak kendi topraklarının saldırıda kullanıldığı yönündeki iddiaları reddetti.

Irak Başbakanlık Ofisi’nden yapılan açıklamada, Bağdat’ın bir başka ülkeye saldırı için kendi topraklarının kullanılmaya çalışılması durumuna karşılık kararlı şekilde harekete geçeceği vurgulandı.

Amerikalı yetkililer daha önce Suudi Arabistan’daki saldırıda kullanılan insansız hava araçlarından en az birinin Irak’tan geldiğini kaydetmişti.

Bu arada devlet petrol şirketi Aramco saldırının günlük 5.7 milyon varil petrol üretiminin kesilmesine neden olduğunu belirtti.

Aramco söz konusu tesiste üretime ne zaman başlanacağına dair bilgi vermezken, konuyu yakından takip eden bir kaynak Reuters haber ajansına tesisin tam kapasite çalışmasının haftalar alacağını belirtti.

Petrol fiyatlarının haftanın ilk günüyle birlikte yükselişe geçebileceği belirtiliyor.

Yemen’de Husiler 2015 yılında dönemin devlet başkanını koltuğundan ettikten bu yana Suudi Arabistan liderliğindeki koalisyonla savaşıyor.

Husiler, Cumartesi günü Abkayk tesisine ve Khurais petrol rafinerisine 10 insansız hava aracıyla saldırı düzenlediklerini belirtti.

Ancak Pompeo insansız hava araçlarının Yemen’den geldiklerine dair bir kanıt olmadığını kaydediyor ve İran’ı suçluyor.

Amerika bölgedeki diğer petrol tesislerine yönelik saldırılardan da İran’ı sorumlu tutuyor.

Trump yönetiminin 2015’teki Batılı ülkelerle İran arasında imzalanan nükleer anlaşmadan çekilmesinden bu yana bölgede gerilim oldukça yükselmiş durumda.

Yemen’deki savaş yıllardır bir çıkmazın içinde. Suudi liderliğindeki koalisyon hava üstünlüğüne sahip ancak sivil kayıplar ve insani kriz nedeniyle küresel dikkatin odağında.

Milyonlarca insan yıllardır süren savaş nedeniyle açlık tehlikesiyle karşı karşıya.

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