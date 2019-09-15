Suçlamaları Reddeden İran’dan Savaş Tehdidi

Amerika’nın Suudi Arabistan’daki petrol rafinerilerine düzenlenen saldırılardan İran’ı sorumlu tutmasını Tahran reddederken, İran Devrim Muhafızları savaşa hazır olduklarını kaydetti

İran Dışişleri Bakanı Cevad Zarif, Amerika’nın maksimum baskı politikasının başarısız olduğunu, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo’nun ise maksimum yalancıya dönüştüğünü belirtti.

Pompeo, İran’ın Suudi Arabistan’daki saldırıdan sorumlu olduğunu belirtmişti.

Zarif, Yemenli militanların saldırısından İran’ı sorumlu tutmanın Yemen’deki savaşı sona erdirmeyeceğini ancak görüşmelerin savaşı sona erdirebileceğini belirtti.

İran Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Abbas Musavi de Amerika’nın suçlamalarının anlamsız olduğunu belirtirken, İran Devrim Muhafızları komutanlarından biri de ülkesinin tam bir savaşa hazır olduğunu kaydetti.

Devrim Muhafızları komutanlarından Emirali Hacızade, “Herkes bilmeli ki Amerika üsleri ve uçak gemileri İran’ın 2 bin km çevresinde ve bizim füzelerimizin menzilinde” dedi.

Bu arada Irak kendi topraklarının saldırıda kullanıldığı yönündeki iddiaları reddetti.