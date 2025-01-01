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  4. Suçları, 'organize suç örgütü' kurmak! Altın devinin CEO'su ve ünlü kebapçı tutuklandı

Suçları, 'organize suç örgütü' kurmak! Altın devinin CEO'su ve ünlü kebapçı tutuklandı

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
01.01.2025 00:41
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Nadir Metal Rafineri AŞ’nin eski CEO'su Burak Yakın ile Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu’nun da aralarında olduğu çok sayıda isim ‘organize suç örgütü’ soruşturması kapsamında tutuklandı.

Suçları, 'organize suç örgütü' kurmak! Altın devinin CEO'su ve ünlü kebapçı tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen ve yılın son büyük operasyonu olarak kayıtlara geçen soruşturma ile ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

ÜNLÜ İSİMLERİN DE ARASINDA BULUNDUĞU ÇOK SAYIDA KİŞİ TUTUKLANDI

Halktv'nin haberine göre, bugün adliyeye sevk edilen Nadir Metal Rafineri AŞ’nin eski CEO'su Burak Yakın ile Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu’nun da aralarında olduğu çok sayıda ismin hakimlik sorgusu sonuçlandı. Soruşturma kapsamında çok sayıda kişi tutuklandı.

01burak yakın
Burak Yakın

ALTIN DEVİNİN CEO'SU TUTUKLANDI

Tutuklanan isimler arasında, Mücevher İhracatçıları Birliği Başkanı olarak da görev yapan Saygınlar Kıymetli Madenler AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Burak Yakın da yer aldı. Burak Yakın’ın uzun süre CEO olarak görev yaptığı Nadir Metal ise 21 milyar liraya dayanan cirosu ile Türkiye’nin en büyük 500 sanayi kuruluşu listesindeydi.

fikret aydoğdu
Fikret Aydoğdu

ÜNLÜ KEBAÇI DA TUTUKLANDI

İstanbul Sulh Ceza Hakimliği tarafından tutuklanan bir diğer isim ise, Fiko Ocakbaşı’nın sahibi Fikret Aydoğdu oldu. Sosyetenin kebapçısı olarak bilinen ünlü markanın sahibi Aydoğdu’nun babası ise geçen yıllarda Fatih Terim ile İzmir Alaçatı’da yaşadığı kavga ile gündeme gelmişti.

İki ismin tutuklanmalarının gerisinde ise, bir kişinin ‘yağma’ iddiası ile yapılan şikayet yer aldı.

Anahtar Kelimeler:
Kebapçı ceo
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