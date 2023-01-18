Suçlarına ortak arıyorlar! İnternette 'korsan taksici' ilanı, günlük kazanç 2500 TL

Önlenemediği gibi korsan taksiciliği organize edenler yasal olmayan o işi biraz daha ileriye götürdüler. Öyle ki korsan taksi şoför ilanı verip suçlarına ortak aramaya başladılar. Günlük 2500 TL'ye kadar kazanç vaadi sunan organizatörler polis denetiminden kurtulmak için ise özellikle kadınları tercih ediyor.

ÖZELLİKLE KADINLARI TERCİH EDİYORLAR

Korsan taksi durağı işleten kişi, araçlı şoför bulmak için çok bilinen bir siteye ilan verdi, internette korsan taksici aradı. "Bay-bayan araçlı şoför, günlük 2000-2500 TL" başlıklı ilanda müşteriyi onlar bulacak, şoför ise aracıyla hizmet verecekti. Günlük kazanç vaadi ise yaklaşık 2500 TL. Kadın şoförler ise özellikle polis denetimini atlatmak için tercih ediliyordu.

"30 BİN TL'NİN ÜSTÜNDE PARA KAZANIYORLAR"

Kanal D Haber'in haberine göre telefonla ulaşılan korsan taksi organizatörü "Araçlı şoför arıyoruz, korsan taksi işi yapıyoruz. İşimiz yasal değil, bilerek yapmak lazım. Kendi müşterilerimizi size taşıttırıyoruz, ücreti biz belirliyoruz. Bu işi düzgün şekilde yapanlar ayda 30 bin liranın üzerinde temiz para kazanıyorlar. Akşama kadar topladığınız bütün para sizin, işi organize ettiğimiz için durak ücreti alıyoruz. Kadınların araç yakalatma olasılığı sıfır." dedi.

