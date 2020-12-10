"Suçlu Suriyeliler Türkiye’nin kontrol ettiği bölgelere gönderilsin"

Ancak buna destek vermeyen bakanlar da var.Suriyeli sığınmacıların sınır dışı yasağının uzatılması konusunda iktidar ortakları, Birlik Partileri (CDU-CSU) ile Sosyal Demokrat Parti (SPD) arasındaki görüş ayrılığı sürerken, CSU'lu Bavyera Eyalet İçişleri Bakanı'ndan ilginç bir öneri geldi.

Bavyera İçişleri Bakanı Joachim Herrmann (CSU), perşembe günü Berlin'de yapılacak İçişleri Bakanları Konferansı öncesinde Hristiyan Birlik liderliğindeki eyaletleri temsilen, 2012'den bu yana yürürlükte olan sınır dışı etme yasağının yıl sonuna kadar uzatılmaması için bir kez daha çağrıda bulunduktan sonra, Almanya'daki potansiyel tehlikeli Suriyelilerin Suriye'de Türkiye'nin kontrolündeki bölgelere sınır dışı edilebileceğini söyledi.

"Türkiye‘nin kontrolündeki bölgeye yollanabilir"

Bakan Herrmann, Almanya'daki suç eğilimli Esad muhaliflerinin Türkiye'nin veya Kürt grupların kontrolü altındaki bölgelere gönderilebileceklerini belirterek, Almanya'daki Suriyeli sığınmacıların büyük çoğunluğunun sınır dışı sorunuyla karşı karşıya olmadığını vurguladı. Küçük bir grubun ise "ciddi suçlu ve tehditkar" olduğuna işaret eden Bakan, güvenlik birimlerinin söz konusu gruptakileri terör saldırısına kadar varan ciddi siyasi motivasyona sahip kişiler olarak değerlendirdiğine dikkat çekerek, "Gelecekte bireysel durumlarda, onları kendi ülkelerine göndermek için durumlarını yeniden ele almak mümkün olmalıdır" dedi. Herrmann, bu insanların Almanya'da bulunmalarının halkın güvenliği açısından uygun olmayacağını kaydetti.