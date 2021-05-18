Suçsuz yere 31 yıl hapis yatan iki siyaha 84 milyon dolar tazminat

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Kuzey Carolina eyaletinde işlemedikleri bir suçtan 31 yıl hapis yatan, zihinsel engelli iki siyaha 84 milyon dolar tazminat ödenmesine karar verildi. Fransız haber ajansı AFP'ye konuşan avukat Des Hogan jürinin verdiği kararın ABD tarihinde bir benzeri olmadığını söyledi.

Zihinsel engelli olan kardeşler Henry Lee McCollum ve Leon Brown 1983 yılında 11 yaşındaki bir kız çocuğunun tecavüz edilerek öldürülmesinden hüküm giymişti. O dönem 19 ve 15 yaşında olan üvey kardeşler kendi açıklamalarına göre suçu kabul ettikleri bir ifadeyi imzalamaya zorlandı. Önce idam cezasına çarptırılıp sonra bu cezaları müebbet hapse çevrilen iki kardeş 31 yıl boyunca Kuzey Carolina'da cezaevinde kaldı.

2014 yılında cinayet mahalinde bir başka şahsın DNA izine rastlanması üzerine iki kardeş hakkındaki hapis cezası düşürüldü. DNA izine rastlanan kişinin cinayetten yaklaşık bir ay sonra 18 yaşındaki bir genç kadını tecavüz ederek öldürdüğü ve bu olaydan hüküm giydiği öğrenildi.