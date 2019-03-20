"Suçtan Uzaklaş Zirveye Yakınlaş" projesi ile kayak öğrendiler

Kayak eğitimi alan çocuklardan 17 yaşındaki A.E. ise desteklerinden dolayı yetkililere teşekkür ederek, "Daha önce hiç kayak yapmadım. Kayseri'de yaşamama rağmen burada öğrendim ilk defa. Merakım vardı ama yapamadım. Güzel bir duygu. Hevesliyim, öğrendim. İnşallah bundan sonra da devam edeceğim." diye konuştu.

Konuşmaların ardından Cumhuriyet Başsavcısı Akın, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Murat Eskici ile Baro Başkanı Cavit Dursun 7 çocuğa belgelerini verdi.

