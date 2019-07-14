Suçu işlerken bunu yaptığı için cezası artırıldı

Olay, 16 Şubat 2015 tarihinde, Palandöken ilçesi Kazım Yurdalan Mahallesi'nde meydana geldi. Tek katlı evde yalnız yaşayan 6 çocuk annesi Fikriye Kaya, çalan zilin ardından kapıyı açınca maskeli bir kişinin saldırısına uğradı. Yaşlı kadına sopayla vuran saldırgan, Kaya'dan kendisine para vermesini istedi. Saldırgan, parasının olmadığını öğrenince Fikriye Kaya'yı mutfağa kadar sürükleyip, aldığı tabağı kırarak yaşlı kadının kollarına vurmaya başladı. Parmağını kırıp altın yüzüğü ile cep telefonunu gasbeden şüpheli, kaçtı. Olayla ilgili araştırma başlatan polis, maskeli saldırganın yaşlı kadının eski komşusu Özkan Aytuğ olduğunu belirledi. Yakalanan Aytuğ'un üzerinden Fikriye Kaya'nın cep telefonu çıktı.

Suçlamaları kabul etmeyen Özkan Aytuğ, tutuklanarak cezaevine kondu. 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılanan Aytuğ, cep telefonunu arkadaşından 20 TL karşılığında aldığını, ailesinin beğenmemesi nedeniyle kendisinin de 50 TL'ye ikinci el telefon alan iş yerine sattığını ileri sürdü.

Olay günü zil çaldıktan sonra 'Kimsin?' diye sorduğunda cevap alamadığını, ancak çocuklarının gelmiş olabileceği düşüncesiyle kapıyı açtığını söyleyen Fikriye Kaya, "Kapıyı açtığımda yüzü maskeli kişi, 4 köşeli ağaçla bana vurunca yere yığıldım. Kan içinde kaldım. Bana 'Para nerede?' diye sordu. Olmadığını söyleyince 'seni öldürürüm, parayı çıkart' dedi. Olay sonrası cep telefonumu polisler teslim etti. Yüzüğü ise beni döven çocuğun ailesi teslim etti. Maskeli olduğu için yüzünü göremedim. Ciddi anlamda yaralandım, şikâyetçiyim" dedi.