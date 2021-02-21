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Sucuk ekmeği geride bıraktı! İşte kar üstünde yeni moda

21.02.2021 09:42 | Son Güncelleme:
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Sucuk ekmeği geride bıraktı! İşte kar üstünde yeni moda

Kar üstünde sucuk ekmek keyif kar tatiline gidenlerin ya da karda mangal keyfi yapmak isteyenlerin vazgeçilmezidir. Ancak Balıkesir'de bu keyfe rakip çıktı. Sucuk ekmeği gölgede bırakan lezzet ise kuzu kokoreç oldu.

Kış aylarında Balıkesirlilerin tercihi bir zamanlar bölgenin en yüksek dağlarından olan Sındırgı Ulus Dağı'nda kar üzerinde sucuk ekmek iken, onun yerini kokoreç almaya başladı. Pandemi sürecinde de Ulus ve Kertil dağlarının eşsiz doğasında karın keyfini yaşayan vatandaşlar, Balıkesir’in eşsiz lezzeti süt kuzu kokorecin tadını çıkarıyor.
Bigadiç’ten zirvede kokoreç yapmak için Sındırgı Ulus Dağı’na gelen ve zorlu bir mücadele sonrasında zirveye ulaşan Davut Akça, “Ulus Dağı'nın zirvesindeyiz. Balıkesir’in süt kuzu kokorecini burada yapıyoruz” dedi.

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Ulus Dağı'nda kar keyfi yaşamanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Musa Yılmaz, “Hayat bu işte ya. Sucukla geldik biz ama kokoreç daha güzelmiş” dedi.

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'YENİ AKIM BAŞLATIYORUM'

"Balıkesir’in mademki kuzusu meşhur bende buradan yeni bir akım başlatıyorum" diyerek kar keyfini yaşayan Mustafa Çelik, “Balıkesir’in kuzusu, eti, sütü, yoğurdu biliyorsunuz meşhur. Aynı zamanda kar yağdığında karda sucuk ekmek yapmalar başlamıştı. Mademki Balıkesir’in kuzusu meşhur, ben de yeni bir akım başlatıyorum. Sındırgı’nın ve Balıkesir’in süt kuzu kokorecini Ulus Dağı’nın zirvesinde burada yapıyorum. Bu akıma ayak uydurabilecekleri de Ulus Dağı’na bekliyorum. Mükemmel, yok böyle bir lezzet, herkese tavsiye ediyorum. Mutlaka ve mutlaka kokoreç ekmeği denemelisiniz” dedi.

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İHA

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