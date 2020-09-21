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Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 21.09.2020 13:44 | Son Güncelleme

Aksaray’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonunda, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Ortaköy ilçesinden Aksaray merkeze uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı.

Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

Aksaray’da jandarma ekiplerinin uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirdiği operasyonunda, suçüstü yakalanarak gözaltına alınan 4 şüpheli, sevk edildikleri mahkemece tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, uyuşturucu ile mücadele kapsamında geniş çaplı çalışmalar yapan Aksaray İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve İstihbarat Şubesi ekipleri Ortaköy ilçesinden Aksaray merkeze uyuşturucu sevkiyatı yapılacağı bilgisine ulaştı. İstihbari çalışmalar sonrasında Aydın Ş. (36) isimli şahsı takibe alan jandarma ekipleri, şüpheliyi Aksaray merkeze kadar takip etti. Operasyon için harekete geçen jandarma ekipleri, Aydın S.’yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadeleri doğrultusunda Gaziantep ilinden gelen 3 şahsa uyuşturucu satacağının tespit edilmesi üzerine jandarma ekipleri, Gaziantep ilinden şahısların içinde olduğu 07 AGG 795 plakalı otomobili takibe aldı. Aracın kent merkezine girmesi üzerine operasyon düzenleyen jandarma, sürücü Ahmet Remzi T. (23), yolcu olarak bulunan Abdulkadir Can A. (24) ve Beşir A.’yı (24) gözaltına aldı. 4 şüphelinin motosiklet, otomobil ve ikamet adreslerinde yapılan aramalarda 302 gram metamfetamin, 10 gram kubar esrar, uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 36 bin 430 TL nakit para, 1 adet bıçak, 9 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere Aksaray İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki sorguları tamamlanan 4 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece uyuşturucu kullanmak ve ticaretini yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Suçüstü yakalanan 4 uyuşturucu taciri tutuklandı

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