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Suçüstü yakalanan akü hırsızı, tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 10.02.2019 17:37 | Son Güncelleme

KAYSERİ'de Melikgazi ilçesinde otomobil ve kamyonların aküsünü çalan Nihat Ö.

Suçüstü yakalanan akü hırsızı, tutuklandı

Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ'de Melikgazi ilçesinde otomobil ve kamyonların aküsünü çalan Nihat Ö. suçüstü yakalanarak tutuklandı.
Kayseri Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Kazım Karabekir Mahallesi Gündoğan Sokak'ta park halinde bulunan otomobil ve kamyonların aküsünün çalındığı ihbarını aldı. Bölgeye giden polis ekipleri, yaptığı incelemede çevredeki güvenlik kameralarının kayıtlarını izleyerek hırsızlık olaylarını gerçekleştirenin Nihat Ö. olduğunu belirledi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı. Nihat Ö., yine aynı mahallede başka bir hırsızlık olayı gerçekleştirecekken suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde sorgulanan Nihat Ö., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikte tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Suçüstü yakalanan akü hırsızı, tutuklandıSuçüstü yakalanan akü hırsızı, tutuklandıSuçüstü yakalanan akü hırsızı, tutuklandı

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