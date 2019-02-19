Suçüstü yakalanan cep telefonu hırsızı tutuklandı

Mehmet ÇİL/DATÇA (Muğla), (DHA) - MUĞLA'nın Datça ilçesinde, yolcu olarak bindiği minibüsün şoförüne ait cep telefonunu çalıp, aynı gün satmak isterken, jandarma ekiplerince gözaltına alınan Hasan Hüseyin Doğan (41), sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Marmaris- Datça seferini yapan, Datça Koop'a ait 48 BB 5010 plakalı yolcu minibüsünün sürücüsü Özden Yavuz (54), dün akşam saatlerinde, Kızlan Mahallesi Kızlanaltı mevkisine geldiğinde, aracın ön tarafına koyduğu cep telefonun olmadığını fark etti. Minibüsün ön tarafında yolcu olarak bulunan kişiden şüphelenen Yavuz, jandarmayı arayıp, ihbarda bulundu. Jandarma ekipleri, saat 18.20'de Datça Otogarı'na gelen minibüsten inen Hasan Hüseyin Doğan'ı takibe aldı. Atatürk Caddesi'ndeki iletişim hizmetleri verilen iş yerine giren Doğan, çalıntı telefonu satmak isterken, yakalandı. Gözaltına alınan Hasan Hüseyin Doğan, jandarmadaki işlemlerinin ardından bugün sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
FOTOĞRAFLI
HDP Eş Genel Başkanı Sezai Temelli hakkında soruşturma
81 ile genelge gönderildi! 3 aylık süre başladı
Ünlü oyuncunun hapsi isteniyordu! Karar verildi
İki savaş uçağı havada çarpıştı! İşte o anlar
Trump'ın başı bu kez belada!
Yağmur bebek tıp literatürüne girebilir! Doktorlar şaşkın
İYİ Parti'de toplu istifa depremi! Bu sözler çok konuşulur: Başka güç odaklarının emrine girdi
Görüntüsü olay olmuştu! Dilara yine gözaltına alındı
Sosyal medyada gündem yaratmıştı! YÖK'ten açıklama geldi
Okuyucu Yorumları 0 yorum