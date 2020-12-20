HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi

Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi

20.12.2020 10:15 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerinin suçüstü yapması sonucunda yakalandı.Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Örenler mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi.

Eskişehir’in Günyüzü ilçesinde kaçak kazı yapan şüpheliler jandarma ekiplerinin suçüstü yapması sonucunda yakalandı.
Alınan bilgiye göre, Günyüzü ilçesine bağlı Çakmak Mahallesi Örenler mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan Günyüzü İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler belirtilen alana gittiklerinde şüpheliler T.D., H.Ü., M.E. ve H.Ç.’yi suçüstü yakaladı. Şüphelilerin yakalanması görüntülere yansırken, yapılan çalışmada yedi ayrı noktayı kazdıkları tespit edilen olayda 2 adet dedektör, 2 adet kulaklık ve 1 adet keser ele geçirildi.
Yakalanan şüpheliler hakkında maske takmamak fiilinden dolayı her bir şahsa ayrı ayrı 900 TL olmak üzere toplam 3 bin 600 TL idari para cezası da uygulandı. Öte yandan şüpheliler, ’Kültür ve Tabiat Varlıkları Koruma Kanunu’na’ muhalefet suçundan gözaltına alındı. İlçe jandarma komutanlığında işlemleri tamamlanan şüpheliler Sivrihisar Cumhuriyet Savcısı’nın talimatı üzerine ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.

Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradıTedirgin eden gelişme! Akdeniz ve Ege'den sonra Marmara'ya da sıçradı
İstanbul'un en dar sokağıİstanbul'un en dar sokağı
Müzisyenlere para yardımı verilecek!Müzisyenlere para yardımı verilecek!

En Çok Okunan Haberler

Sürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktı

Sürücü alkollü otostop çeken yolcu cezaevi firarisi çıktı

Hastanedeki patlamada can kaybı yükseldi

Hastanedeki patlamada can kaybı yükseldi

Dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

Dev reklam anlaşması! Alacağı para dudak uçuklattı

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Merkez Bankası'ndan önemli faiz kararı

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

Acı haber geldi! Cansız bedenine ulaşıldı

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

ABD’de koronavirüs aşısı olan hemşire kamera önünde bayıldı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

Osman Kavala hakkında mahkemeden flaş karar

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

İran yer altına nükleer tesis inşa ediyor iddiası

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Kayıp Gülsüm ninenin 'cinayet' davasında 'yasak aşk' itirafı

Diğer Haberler

Korkutan uyarı! 'Büyük bir deprem olma olasılığı her yıl artıyor'

Uzmanından korkutan deprem uyarısı!

Van tabelasında dikkat çeken değişiklik! Rakım ve nüfus bilgisi kaldırıldı

Van tabelasında dikkat çeken değişiklik!

İstanbul'un en dar sokağı Beşiktaş'ta! Sadece 89 santimetre

İstanbul'un en dar sokağı

Son dakika Van'da deprem ( Van'da son depremler)

Van'da 4.4 büyüklüğünde deprem!

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

100 kişilik iş ilanına iki günde 7 bin başvuru

Muğla'da peş peşe korkutan depremler! AFAD duyurdu

Muğla'da peş peşe korkutan depremler!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.