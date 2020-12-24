Suçüstü yakalanan defineciler maske cezası yedi

Kırklareli’nde kaçak kazı yapan 4 kişi, jandarma ekiplerinin suçüstü yapması sonucu yakalandı.

Alınan bilgiye göre; Vize ilçesine bağlı Kıyıköy beldesi Kurudere mevkiinde kaçak kazı yapıldığı ihbarını alan ilçe jandarma ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. Ekipler belirtilen alana gittiklerinde şüpheliler H.D., A.M., H.A. ve İ.E.’yi suçüstü yakaladı.

Yakalanan şüpheliler hakkında maske takmamak fiilinden dolayı her bir şahsa ayrı ayrı 900 TL olmak üzere toplam 3 bin 600 TL idari para cezası da uygulandı.

