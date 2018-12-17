Suçüstü yakalanan defineciler serbest kaldı

Muammer İRTEM/KELES (Bursa), (DHA)- BURSA’nın Keles ilçesinde ormanlık alanda define arayan 5 kişi, jandarma tarafından suçüstü yakalandı. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Kırsal Gemiç Mahallesi Kayabaşı Sırtı mevkiinde ormanlık alanda izinsiz kazı yapıldığı ihbarını alan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgeye giden ekipler, 5 kişiyi define ararken suçüstü yakaladı. Kaçak kazı yapan, M.A., U.T., A.D., M.Ö. ve S.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin kazı sırasında kullandıkları, kürek, jeneratör, hilti, taşlama makinesi, manivela, kazma, balta, balyoz ve keser gibi aletlere el konuldu. Şüpheliler, ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

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