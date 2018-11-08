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Suçüstü yakalanan hırsız, korkudan kendi telefonunu da bıraktı

YAŞAM HABERLERİ  | 08.11.2018 10:33 | Son Güncelleme

ERZURUM'da camını kaldırım taşı ile kırarak girdiği cep telefonu bayisinde 20 bin lira değerindeki telefonları poşete dolduran Rıdvan Ç., polis tarafından suçüstü yakalandı.

Zafer KUMRU/ERZURUM, (DHA)- ERZURUM'da camını kaldırım taşı ile kırarak girdiği cep telefonu bayisinde 20 bin lira değerindeki telefonları poşete dolduran Rıdvan Ç., polis tarafından suçüstü yakalandı. Polisin geldiğini gören Ç., korkudan çaldığı telefonlarla birlikte kendi telefonunu da bıraktı. ​Olay, 5 Kasım günü saat 04.00 sıralarında merkez Yakutiye ilçesi Kongre Caddesi'nde meydana geldi. Cep telefonu bayisinin önüne gelen Rıdvan Ç, bir süre çevreyi kolaçan etti, ardından da kaldırım taşıyla camı kırarak içeri girdi. Çalan alarm üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. İş yerinin güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde Rıdvan Ç, vitrindeki telefonları kablolarından kopararak ceplerine koydu. Daha sonra bir poşet bulan Rıdvan Ç, ceplerindeki telefonları çıkarıp bunun içine doldurdu. Yaklaşık 4 dakika işyerinde kalan Rıdvan Ç., polisin geldiğini görünce yüzüstü yere yattı. Polis ekipleri, işyerine girip Rıdvan Ç.'yi yakaladı. Çeşitli suçlardan kaydı bulunan Rıdvan Ç., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Rıdvan Ç.'nin olay gecesi işyerinde çaldığı cep telefonlarıyla birlikte kendi cep telefonunu da bıraktığı saptandı.

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