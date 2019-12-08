HABER

Suçüstü yakalanan hırsız, tutuklandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.12.2019 11:14 | Son Güncelleme

AKSARAY'da hırsızlık için girdiği evin bahçesinde polis tarafından yakalanan Murat S.

Suçüstü yakalanan hırsız, tutuklandı

Erkan ALTUNTAŞ/AKSARAY, (DHA)- AKSARAY'da hırsızlık için girdiği evin bahçesinde polis tarafından yakalanan Murat S. (25), çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Olay, cuma günü akşam saatlerinde Paşacık Mahallesi 1687'nci sokaktaki bir evde meydana geldi. Murat S., hırsızlık için girdiği evden bir miktar para, kol saati ve kurusıkı tabanca aldı. Çevre sakinleri, Murat S.'yi fark edip, polise haber verdi. Gelen polis ekiplerini görünce kaçmaya çalışan Murat S., evin bahçesinde yakalandı.
Gözaltına alınan Murat S.'nin daha önce 2 farklı hırsızlık olayına karıştığı saptandı. Murat S., dün çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

PARTNERDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldıDünyaca ünlü oyuncu Ayasofya'ya hayran kaldı
Ak Zambak Eylem Planı tamamlandıAk Zambak Eylem Planı tamamlandı
Tabancayla kazara kendini vurduTabancayla kazara kendini vurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

İran'da grip salgını! 81 kişi hayatını kaybetti

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

Dünyaya böyle duyurdular: Yakın gelecekte...

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

2 kadına birden... Mesajları ifşa oldu!

Fatih Terim isyan etti!

Fatih Terim isyan etti!

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Erdoğan'ın gündemi sarsan sözlerine Davutoğlu'ndan cevap geldi

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Maaşlarını alamayan öğretmenlere velilerden destek

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda kente uyarı!

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Ceren Özdemir'in katili Özgür Arduç tutuklandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bulunmadığı şehirde park cezası yedi

Bulunmadığı şehirde park cezası yedi, şoke oldu

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Avustralya uyruklu terörist sınır dışı edildi

Bakanlık duyurdu! Sınır dışı edildi

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili ilk iz bulundu!

Uludağ’da kaybolan dağcılarla ilgili yeni gelişme!

Taksim'de kız çocuklarına taciz! Gözaltına alındı

Taksim'de iğrenç olay! Gözaltına alındı

Akdeniz beşik gibi! 2 deprem daha (Kandilli son depremler)

Akdeniz'de 2 deprem daha

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

Kadıköy'de otomobil lokantaya daldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.