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Suçüstü yakalanan hırsızlar: Değerli bir şey bulamadık

03.09.2023 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir'de, dairede hırsızlık yapan şüpheliler T.G. ve B.Y. suçüstü yakalandı. Şüpheliler emniyetteki ifadelerinde, "Değerli bir şey bulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz birçok şeyi aldık" dedi.

Suçüstü yakalanan hırsızlar: Değerli bir şey bulamadık

Bayraklı Aliye İzzetbegoviç Caddesi Dedeoğlu Apartmanı'ndan 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen 'Evde hırsız var' ihbarı üzerine ekipler harekete geçti. Adrese gelen polis ekipleri hırsızlık şüphelisi T.G. ve B.Y.'yi 5'inci kattaki bir dairede suçüstü yakaladı.

Şüpheliler dairede; pense, çekiç, 5 asansör butonu, 5 kilogram çelik-bakır kablo, 5 kapı tokmağı ve 5 musluk bataryasıyla yakalandı.

"DEĞERLİ BİR ŞEY ULAMADIK"

Şüphelilerin, emniyetteki ifadesinde ise 'Değerli bir şey ulamadık o yüzden para edecek bulduğumuz birçok şeyi aldık' dediği öğrenildi. T.G. ve B.Y.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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(DHA)

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