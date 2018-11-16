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 Suçüstü yakalanan hırsızların kaçış oyunu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.11.2018 11:36 | Son Güncelleme

AVCILAR'da suçüstü yakalanan iki hırsızın kaçmak için oynadıkları 'kaçış oyunu' güvenlik kameralarına yansıdı.

 Suçüstü yakalanan hırsızların kaçış oyunu

Ersan SAN / İSTANBUL, (DHA) AVCILAR'da suçüstü yakalanan iki hırsızın kaçmak için oynadıkları 'kaçış oyunu' güvenlik kameralarına yansıdı.
Olay, Avcılar'ın Ambarlı Mahallesi'nde bulunan bir büfede dün meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yabancı uyruklu iki genç, akşam saatlerinde geldikleri büfede hırsızlık girişiminde bulundu. Gençlerden biri büfe işletmecisini yardım almak için dükkanın dışarısında, içecek dolaplarının bulunduğu yerde oyalarken, yaşı diğerine göre daha küçük olan hırsız kasadan para almaya çalıştı. Kasadaki paraları alırken, büfe işletmecisinin, lavaboda bulunan arkadaşı tarafından fark edilen hırsız suçüstü yakalandı. Büfe işletmecisi ve arkadaşının kıskıvrak yakaladığı hırsız, dışarıdaki arkadaşıyla birlikte oynadıkları oyun sayesinde kayıplara karıştı.

HIRSIZLARIN KAÇIŞ TEZGAHI KAMERADA
Hırsızların kaçmak için oynadıkları oyun büfenin güvenlik kameralarına da saniye saniye yansıdı. Yakalanan hırsız dışarı çıkarıldığında diğer hırsız, beraber olmadıklarını inandırmak için arkadaşının ensesinden tutuyor. Hırsızlar "Beraber misiniz?" sorusuna "Hayır" yanıtını veriyor. Bu esnada hırsızlardan biri büfe sahibinin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçıyor. Bunun üzerine diğer hırsız da arkadaşının peşinde koşuyor. Hırsızlar, bu ilginç senaryoyla kayıplarla karışıyor.

(FOTOĞRAF)

Suçüstü yakalanan hırsızların kaçış oyunu Suçüstü yakalanan hırsızların kaçış oyunu Suçüstü yakalanan hırsızların kaçış oyunu

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