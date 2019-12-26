HABER
  4. Suçüstü yakalanan kuyumcu hırsızının kıyafeti pes dedirtti

Suçüstü yakalanan kuyumcu hırsızının kıyafeti pes dedirtti

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.12.2019 12:43 | Son Güncelleme

Antalya’da devriye gezen jandarma ekiplerinin gece yarısı bir kuyumcuya çatıdan girmek isterken suçüstü yakaladığı Özbek uyruklu hırsızın kıyafeti, bu kadarına da pes dedirtti.

Antalya’da devriye gezen jandarma ekiplerinin gece yarısı bir kuyumcuya çatıdan girmek isterken suçüstü yakaladığı Özbek uyruklu hırsızın kıyafeti, bu kadarına da pes dedirtti. Ekipler, hırsızın üzerindeki özel yapım kıyafetin ön tarafında bir hazne ve hırsızlıkta kullandığı eşyalar tespit etti.
Antalya’nın Avsallar Mahallesi Söğüt Caddesi’nde devriye gezen Yeşilköy Jandarma ekipleri, dün gece saat 00.30 sularında kuyumcu dükkanına çatıdan girmek isteyen bir şahıs gördü. Şüphelenen ekipler şahsı suçüstü yakaladı. Ekiplerin yaptığı incelemede, şüphelinin giydiği ilginç giysinin ön kısmında bir hazne ve içerisinde hırsızlıkta kullanılan eşyalar olduğunu tespit etti. İfadesi alınmak üzere İncekum Jandarma Karakoluna götürülen ve Özbekistan uyruklu İ.K., karakolda yapılan sorguda kuyumcu dükkanını soymak istediğini itiraf etti. Savcılığa sevk edilen İ.K. işlemlerinin tamamlanmasının ardından Alanya Cezaevine gönderildi.

Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı' Anlattıkları kan dondurdu! 'Beni zorla hamile bıraktı'
Spor İl Müdürü, sevgi gösteren sokak hayvanlarına duyarsız kalmadıSpor İl Müdürü, sevgi gösteren sokak hayvanlarına duyarsız kalmadı
15 yaşındaki çırağa palangalı işkence, ağabeyine dayak iddiası15 yaşındaki çırağa palangalı işkence, ağabeyine dayak iddiası
1/
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama kararı!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Yarım asırlık firma konkordato ilan etti!

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

Emniyet Müdür Yardımcısı hayatını kaybetti

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

'Marmaray’ı Ecevit yaptı' dedi, sosyal medya karıştı

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

19 yaş küçük sevgilisiyle aşk pozu

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

Metiner'in sözleri sonrası ortalık karıştı!

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Fatih Portakal'dan flaş Kanal İstanbul iddiası!

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

Uzman çavuş hayatını kaybetti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

İstanbul'da maskeli saldırgan dehşeti!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
MHP'den çok sert açıklama: 'Trol' ve 'troliçe'ler kendileri çalıp, kendileri oynamakta

MHP'den çok sert açıklama!

Son dakika: Karaköy'de başörtülü kızlara saldıran Semahat Yolcu'nun tutukluluğunun devamına karar verildi

Karaköy'de başörtülü kızlara saldırmıştı! Yeni gelişme

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kanal İstanbul'u nasıl yapacaklarını açıkladı

Kanal İstanbul'la ilgili merak edilen soruya yanıt!

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Hatay'da damda erkek cesedi bulundu

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklama

Libya'ya Türk askeri gönderilecek mi? Erdoğan açıkladı

Son dakika! Bakan Pakdemirli: Karadeniz'deki yangınlar kontrol altına alındı

Karadeniz'deki yangınlara ilişkin flaş açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.