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Suçüstü yakalanan telefon dolandırıcıları tutuklandı

YAŞAM HABERLERİ  | 31.07.2019 18:17 | Son Güncelleme

İzmir’in Aliağa ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak iki vatandaşın 192 bin 500 lirasını alan ve suçüstü yakalanan şahıslar tutuklandı.Geçtiğimiz cumartesi günü kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, İzmir’in Aliağa ilçesinde ikamet eden H.Ş.

İzmir’in Aliağa ilçesinde kendilerini polis ve savcı olarak tanıtarak iki vatandaşın 192 bin 500 lirasını alan ve suçüstü yakalanan şahıslar tutuklandı.
Geçtiğimiz cumartesi günü kendilerini polis ve savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, İzmir’in Aliağa ilçesinde ikamet eden H.Ş. (59) isimli vatandaşı arayarak hesaplarının FETÖ terör örgütüne geçirildiği bahanesiyle telefonla aradı. Şahıslar, H.Ş.’nin 100 bin lirasını dolandırdı. Dolandırıldığını anlayan H.Ş. şikayetçi olurken, ekipler 3 süren araştırmanın ardından A.T. (19) ve M.B.D. (17) isimli dolandırıcıları suçüstünde yakaladı. Gözaltına alınan iki şüphelinin, geçtiğimiz nisan ayında yine Aliağa’da ikamet eden M.A.(69) isimli şahsı da aynı yöntemle dolandırdıkları ve 92 bin 500 lirasını aldıkları ortaya çıktı. İki şahıs işlemlerin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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