Suçüstü yakalanan torbacı tutuklandı

Adana’da 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hapı satarken yakalanan zanlı tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Adana Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merkez Yüreğir ilçesi, Selahattin Eyyubi Mahallesinde Aziz I. (37) isimli şahsın sokakta uyuşturucu sattığı bilgisine ulaştı. Polis sokağa giderek takibe başladı. Şahıs uyuşturucu satarken baskın yapılarak yakalandı. Zanlının üzerinde 2.3 gram bonzai ve 23 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.

Emniyete götürülerek sorgulana zanlı adliyeye sevk edildi. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine çıkarılan zanlı tutuklandı.

