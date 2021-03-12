HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suçüstü yakalandı önce ‘pişmanım’ ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi

Suçüstü yakalandı önce ‘pişmanım’ ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi

12.03.2021 10:13 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Suçüstü yakalandı önce ‘pişmanım’ ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi

Konya’da otomobilden hırsızlık yaparken yakalanan oto hırsızlık faresi lakaplı hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada önce ‘pişmanım’ dedi, ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi.Hırsızlık olayı, merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçta yaşandı.

Konya’da otomobilden hırsızlık yaparken yakalanan oto hırsızlık faresi lakaplı hırsızlık şüphelisi, sağlık kontrolüne götürüldüğü sırada önce ‘pişmanım’ dedi, ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi.
Hırsızlık olayı, merkez Meram ilçesi Furkan Dede Caddesi üzerinde bulunan park halindeki araçta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Meram Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, hırsızlık ihbarı üzerine oto hırsızlık faresi lakaplı M.A.’yı (19) otomobilden hırsızlık yaparken yakaladı. Otomobilden kırıcı delici matkap ve taşlama makinesi gibi aletleri çalmaya çalışan şüpheli M.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alınarak sağlık kontrolüne götürüldü. Şüpheli, gazetecilerin neden yaptın sorusuna önce ‘pişmanım’ dedi, ardından hastaneden çıkınca ‘oto hırsızlık faresi olacağım’ dedi. Şüphelinin 16 suç kaydı olduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheli M.A. sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.

Suçüstü yakalandı önce ‘pişmanım’ ardından ‘çıkınca oto faresi olacağım’ dedi

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldiRegl, ağda derken tüm sorular cevabını buldu! Aycan'dan sonra Mert'ten de iç çamaşırı açıklaması geldi
İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi yakalandıİstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi yakalandı
Kurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktıKurbanlık koyun diye aldı, gerçek çok farklı çıktı

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

İzmir'de kan donduran cinayet! Çekyatın içinde battaniyeye sarılı halde cansız bedeni bulundu

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Survivor'da ünlü isme diskalifiye şoku! Kararı Doktor Metin Kuş verdi

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Gözler o saate çevrildi! Cumhurbaşkanı Erdoğan tek tek açıklayacak

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Otlatırken titrediklerini gördüm, karınları şişip yarıldı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! Kararını gözyaşları içinde açıkladı

'Başlarına ödül konulan aile' yardım bekliyor

'Başlarına ödül konulan aile' yardım bekliyor

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Kritik veriler açıklandı: Günlük vaka sayısı 14 bini aştı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

IKBY, Türkiye'nin tepkisini çeken pul bastırma planının onaylanmadığını açıkladı

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Meteoroloji Uzmanı Şen: Yağışlar etkili olacak

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Koronavirüs Bilim Kurulu toplandı: Gözler açıklamada

Diğer Haberler

Cumartesi Pazar eczaneler kaça kadar açık? İşte hafta sonu eczanelerin çalışma saatleri

Cumartesi Pazar eczaneler kaça kadar açık?

Bakan Soylu duyurmuştu! Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Kritik operasyonun detayları ortaya çıktı: İstanbul'un ıssız yerlerinde saatlerce dolaşmış

Koronavirüs risk haritası yayınlandı | Bu hafta hangi iller düşük, hangi iller yüksek riskli?

Koronavirüs risk haritası yayınlandı

Acil servis torbacısı tutuklandı! Uyuşturucuyu 'Horoz' diye şifrelemiş

Bu da acil servis torbacısı! Polis takibine takılmamak için...

Hangi illerde sokağa çıkmak serbest? İşte sokak kısıtlaması olmayan iller...

İşte sokak kısıtlaması olmayan iller...

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi yakalandı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu! 15 kişi yakalandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.