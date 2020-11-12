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Suçüstü yakalandı! 'Pes' dedirten hırsızlık

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.11.2020 15:55 | Son Güncelleme

Elazığ'da 2 adet 9 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığında tren rayı çaldığı tespit edilen şüpheli suçüstü yakalandı.

Suçüstü yakalandı! 'Pes' dedirten hırsızlık

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) Baskil ilçesinde meydana gelen tren rayı hırsızlığı ile ilgili çalışma yaptı. Ekiplerin çalışmasında şüpheli H.A. tespit edilerek takibe alındı. Takip sırasında şüpheli tekrar demir rayları sökmeye çalışırken suçüstü operasyonla yakalandı. Yakalanan şüphelinin çaldığı 9 metre uzunluğunda 450 kilogram ağırlığındaki 2 adet ray ele geçirildi.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Raylar, devlet demiryolu yetkililerine teslim edilirken şüpheli jandarmadaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA

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