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Suçüstü! yakalandılar İşyerinden bakın ne çalmışlar

25.10.2021 08:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Silivri'de bir iş yerine giren hırsızlar, kalorifer peteklerini çalmaya çalıştı. Bekçilerin suçüstü yakaladığı hırsızlar, mahkemeye çıkarıldıktan sonra adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Suçüstü! yakalandılar İşyerinden bakın ne çalmışlar

Olay, önceki gün saat 02.00 sıralarında Alibey Mahallesi Albay Yunus Dirik Caddesi üzerinde bulunan kullanılmayan boş iş yerinde yaşandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı mahalle ve gece bekçileri, gelen sesler üzerine iş yerine girdi.

ŞÜPHELİLERE SUÇÜSTÜ!

Şüpheli S.A ile T.Y kalorifer peteklerini sökerken suçüstü yakalandı. Şüphelilere ait hurda arabası, kesici alet, İngiliz anahtarına el konuldu.

SERBEST BIRAKILDILAR

Kalorifer peteklerini çalmaya çalıştıkları iddia edilen 2 şüpheli, polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Silivri
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