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Suçüstü yakalanmıştı! Kabul etmedi, "Birazdan çıkacağım" dedi, ilk o tutuklandı

29.05.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’de JASAT ekiplerinin şüphesi üzerine genç kadının 150 bin liralık altınını alıp kaçmaya çalışırken suçüstü yakalanan 3 şüpheliden 2’si tutuklandı. Adliye sevk edilirken "Suçum yok, zaten birazdan çıkacağım" diyen organizatör ilk tutuklanan isim oldu.

Suçüstü yakalanmıştı! Kabul etmedi, "Birazdan çıkacağım" dedi, ilk o tutuklandı

Pamukkale ilçesi Pınarkent Mahallesinde meydana gelen olayda, yeni evli 25 yaşındaki G.A. isimli kadını arayıp, kendisini 'Başkomiser Cemal' olarak tanıtan şüpheli, "Adınız FETÖ soruşturmasına karıştı, evinizdeki altınlar FETÖ’nün eve gelen polis ekiplerine altınları teslim edin" diyerek genç kadından altınlarını istedi. 2 saat boyunca telefonla konuştukları G.A’nın evine gelen 2 şüpheli, 150 bin TL değerindeki altınları alarak kendilerini bekleyen taksiyle kaçmaya başladı. Şüphe üzerine taksiyi takip etmekte olan Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT), şüphelilerin evden çana alarak kaçtığını görünce operasyon düzenledi. Yakalanacaklarını anlayınca çantayı atmaya çalışan Ruhi Ç. (27) ve sürücü Adem C. (37) suçüstü yapılarak gözaltına alındı.

Yarım saat sonra gerçek jandarmaların altınlarını geri getirdiği G.A., dolandırıldığını anlayınca büyük şok yaşadı. JASAT ile Pamukkale ve Honaz İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinde yapılan geniş çaplı araştırmada, olayı organize eden şüpheli Naim Ç. (31) kent merkezinde yakalandı.

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ORGANİZATÖR VE OLAYI GERÇEKLEŞTİRENLER TUTUKLANDI

Şüphelilerden Adem C.'nin 10, Naim Ç.'nin 11 ve Ruhi S'nin ise 8 ayrı suç kaydı olduğu ortaya çıktı. Gözaltına alınan şüpheliler, Denizli Adliyesi'ne sevk edildi. Adliyeye sevk edildiği sırada "Ben dolandırıcılık yapmadım. Zaten birazdan çıkacağım" diyen organizatör Naim Ç. ve eve giderek altınları alan Ruhi S. tutuklanırken, ticari taksinin içinde bekleyen Adem C. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
dolandırıcılık Denizli

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