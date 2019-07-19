HABER

Suda doğum ağrıyı azaltıyor

SAĞLIK HABERLERİ  | 19.07.2019 09:14 | Son Güncelleme

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op.

Suda doğum ağrıyı azaltıyor

Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hatice Taşlı, suda doğumun ağrı kesici ve rahatlatıcı olduğunu söyledi.
Suda doğum özellikle son zamanlarda en revaçta olan bir doğum. Suda doğum yöntemi ılık suyun ağrı hissini azaltması esasına dayanıyor. Bursa’da ilklere imza attıklarını ifade eden Doruk Sağlık Grubu Özel Bursa Çekirge Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hatice Taşlı, ”Suda doğum, annenin ağrıları başladıktan sonra havuza girmesi, suyun rahatlatıcı ve ferahlatıcı etkisinden faydalanması, istediği zaman sudan çıkarak doğumu su dışında gerçekleştirmesidir. Suya doğum ise suya girme zamanından bağımsız olarak bebeğin direkt suyun içerisine doğmasıdır. Her ikisinin avantajları da suyun ağrı kesici ve rahatlatıcı avantajlarından faydalanmaktır. Suda ve suya doğum, doğum süresini kısaltarak anneyi rahatlatır. Genellikle tek gebelik, baş gelişli gebeler ve 36 haftanın üzerinde olan gebeler suda doğum için uygundur. Suyun kaldırma kuvvetinden dolayı da annede bir hafiflik hissi olur. Aileler suda doğum yapmaya karar verdiği zaman gerekli eğitimleri ve egzersizleri doktoru tarafından birebir olarak gösterilir. Ayrıca nefes egzersizleri ve bebeği karşılama eğitimleri de bu eğitimlerin içindedir" dedi.

“Kişiye özel havuz”
Suda doğum için özel üretilmiş doğuma uygun şişme havuzların tercih edildiğini belirten Taşlı, “Bu havuzlar ısıyı ayarlamak ve hijyen açısından son derece kullanışlıdır. Bu havuzlarımızda her hastaya ayrı kılıf kullanılıyor. Her hastaya özel olarak anne ve bebeğini karşılamış oluyoruz. Bebek anne karnında suyun içerisinde olduğu için suya doğan bebekte sorun olmuyor. Onlar ne zaman hava ile temas ederse o zaman nefes almaya başlıyor. Havuz ısısı da annenin karnındaki su ile aynı ısı ile olacağı için sıkıntı olmuyor. Kordan kanı akışı durana kadar anneyi ve bebeği suyun içerisinde birkaç dakika bekletiyoruz. Onun için boğulma söz konusu değildir. Havuz tamamen anneye özel bir ortam oluyor. Havuzun içerisine ne doktor ne de ebe girmiyor. Anne, hijyenik ortamda kordon kanı akışı durana kadar bebekle suyun içerisinde kalıyor. Tıbbi olarak kordonun geç kesilmesi daha uygun olmakla birlikte isteyen anneler bebeklerine suyun altında bekletilmeden hemen de kavuşabiliyor. Bebek ile ilk teması anne sağlıyor” diye konuştu.

Suda doğum ağrıyı azaltıyor

Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!Ölümün böylesi! Armut toplarken yüksek gerilime kapıldı!
'Sınav sonuçlarını ölüm kalım meselesi haline getirmeyin''Sınav sonuçlarını ölüm kalım meselesi haline getirmeyin'
Doğuştan gelen fıtıktaki risk: Fıtık boğulmasıDoğuştan gelen fıtıktaki risk: Fıtık boğulması
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

Erbil'deki saldırıyı düzenleyenlerden birinin kimliği açıklandı

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

AK Parti'den Karamollaoğlu'nun FETÖ sözlerine sert tepki

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Zuhal Olcay'ın hapis cezası onandı

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

Galatasaray, yıldız ismi resmen açıkladı! İşte maliyeti

İran'dan Trump'a jet yanıt!

İran'dan Trump'a jet yanıt!

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

Trump'tan bir açıklama daha! 'Türkiye'ye yaptırım arayışında değilim' demişti ama...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Nabız sayınız hastalık habercisi olabilir

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Mucize meyve kudret narı neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Aloe veranın faydaları nelerdir, neye iyi gelir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika... Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Sağlık Bakanı duyurdu: Yoğun bakımlarda yeni dönem

Diyabet hastalarına 10 maddelik cinsel sağlık kılavuzu

İşte cinsel sağlığınızı koruyacak 10 tavsiye!

Tam 25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa da felç geçirdi

25 defa kalp krizi, 3 defa beyin kanaması, 2 defa felç geçirdi

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Yanlış klima kullanımı burun sağlığını bozuyor

Bakan Selçuk duyurdu! 55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Bakan duyurdu! 55 ilaca geri ödeme...

Sakin bir hayat, Alzheimer riskini artırıyor

Uzmandan 'sakin hayat' uyarısı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.