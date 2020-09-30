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Suda kaybolan 12 yaşındaki çocuk için arama çalışmaları 2’nci gününde de devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.09.2020 12:33 | Son Güncelleme

Sakarya Nehri’ne yüzmeye giren ve suda kaybolan M.B.’yi arama çalışmaları 2’nci günün de devam ederken Sakarya Nehrine teslim olan oğlu için gözyaşı döken anne ise oğlunun suya girdiği yerde oğlunun geri dönmesini bekledi.Olay, Adapazarı ilçesi Nehir Caddesi mevki’inden geçmekte olan Sakarya Nehri’nde meydana geldi.

Sakarya Nehri’ne yüzmeye giren ve suda kaybolan M.B.’yi arama çalışmaları 2’nci günün de devam ederken Sakarya Nehrine teslim olan oğlu için gözyaşı döken anne ise oğlunun suya girdiği yerde oğlunun geri dönmesini bekledi.
Olay, Adapazarı ilçesi Nehir Caddesi mevki’inden geçmekte olan Sakarya Nehri’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, nehre gelen 4 çocuk suya girdi. Biranda suda boğulma tehlikesi geçiren çocuklardan 2’si kendi imkanları ile sudan çıktı. Bağrışmalar üzerine bölgede ki vatandaşlar durumu yetkililere bildirdi. Konunun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Suda boğulma tehlikesi geçiren E.B., çevredeki vatandaşlar ve ekiplerin yardımı ile sudan çıkartılarak sağlık ekiplerine sevk edildi. Suda gözlerden kaybolan 12 yaşındaki M.B.’yi arama çalışmaları ise ikinci gününde de devam ediyor.
Olay yerine sevk edilen deniz polisi ekipleri ise sabahın erken saatlerinde nehre girerek M.B.’yi aramaya başladı. Dalgıç polisler sualtında, AFAD ekipleri ise botlarla su üstünde küçük çocuğa dair bir iz arıyor. Nehir su seviyesi, barajdaki kapakların kapatılması sonrasında 1 metre azaldı. Çalışmalar hız kesmeden devam ederken Sakarya Nehrine teslim olan oğlu için gözyaşı döken anne ise bölgeden biran olsun bile ayrılmadı. Acılı annenin oğlunun adını haykırarak feryat etmesi ise yürekleri dağladı.
Öte yandan, Sakarya Nehrine kapılan ve arama çalışmaları devam eden M.B. için ekipler seferber olurken konuyla alakalı AFAD Sakarya İl Müdürü Hüseyin Kaşkaş bölgede geniş çaplı bir çalışma başlatıldığını belirtti. Bölgedeki çalışmalara katılan Kaşkaş, “Bölgede hummalı bir çalışma devam ediyor. AFAD ekipleri su üstünde arama yapıyor. Su seviyesi de barajın kapakları kapandığı için 1 metre civarında düştü. Bu işimizi kolaylaştıracak. Sualtında Kocaeli Emniyeti’ne bağlı polis dalgıçlar arama yapıyor. Gönüllü STK’lar da çalışmalara katıldı. Çocuğu bir an önce bulmayı umut ediyoruz” dedi.

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