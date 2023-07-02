Suda kimse kaldı mı diye bakmak için dalış yaptılar... Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı!

Van Gölü'nde yaşanan kaza sonrası olay yerinden dikkat çeken kareler de geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları gölde yaralı kimse olup olmadığına bakmak için göle daldı.
Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi. H.P. yönetimindeki minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu.
Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.
Yaralı 11 kişi minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı.
(İHA)