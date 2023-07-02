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Suda kimse kaldı mı diye bakmak için dalış yaptılar... Minibüs Van Gölü'ne uçtu: 11 yaralı!

02.07.2023 10:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Van'ın Gevaş ilçesinde bir minibüsün kontrolden çıkmasıyla feci bir kaza yaşandı. Minibüs Van Gölü'ne uçarken kazada 11 kişi yaralandı. Dalgıçlar gölde kimsenin kalıp kalmadığını kontrol etmek için göle dalış yaptı.

Van Gölü'nde yaşanan kaza sonrası olay yerinden dikkat çeken kareler de geldi. Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları gölde yaralı kimse olup olmadığına bakmak için göle daldı.

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MİNİBÜS KONTROLDEN ÇIKTI

Edinilen bilgiye göre kaza, Van-Bitlis karayolu üzerinde bulunan Akdamar Adası önünde meydana geldi. H.P. yönetimindeki minibüs kontrolden çıkarak Van Gölü'ne uçtu.

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Haber verilmesi üzerine bölgeye jandarma, polis, 112 Acil Servis, Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE), itfaiye ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri yönlendirildi.

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Yaralı 11 kişi minibüsten çıkarılarak olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

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EMİN OLMAK İÇİN GÖLE DALDILAR

Sahil Güvenlik Komutanlığı dalgıçları ise göle dalış yaparak kimsenin kalıp kalmadığını araştırdı.

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(İHA)

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Van Gölü kaza

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