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Suda yaşanan can pazarı kamerada

YAŞAM HABERLERİ  | 17.07.2019 14:28 | Son Güncelleme

Adıyaman’da Kahta çayına giren gençlerden ikisi baraj kapaklarının açılması nedeniyle yükselen suda boğulmaktan son anda kurtarıldı.

Suda yaşanan can pazarı kamerada

Adıyaman’da Kahta çayına giren gençlerden ikisi baraj kapaklarının açılması nedeniyle yükselen suda boğulmaktan son anda kurtarıldı. Can pazarının yaşandığı olayda 2 kişinin kurtarıldığı anlar kameralara yansıdı.
Tarihi Cendere Köprüsü’nün bulunduğu bölgeye pikniğe giden ve Kahta çayına giren kişiler, HES barajı kapaklarının açılması nedeniyle su seviyesi yükselince boğulma tehlikesi yaşadı. İsimleri öğrenilemeyen 2 gencin yardımına vatandaşlar koştu. Can pazarının yaşandığı olayda vatandaşlar halat yardımıyla gençlere ulaştı. Yükselen su seviyesinden dolayı kayalıkların altına giren gençler tek tek çıkarılarak kurtarıldı. Yaşananlar kameralar tarafından kaydedildi.
Kurtarma çalışmalarını izleyen gençlerin yakınları olay yerinde sinir krizi geçirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 acil sağlık ekipleri kurtarılan gençlere ilk müdahaleyi yaptı. Gençlerin sağlık durumlarının iyi olduğu, hastaneye gitmek istemedikleri öğrenildi.

Suda yaşanan can pazarı kamerada

Suda yaşanan can pazarı kamerada

Suda yaşanan can pazarı kamerada

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