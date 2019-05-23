Suda yeni tarife meclisten geçti

Samsun Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) Meclis toplantısında içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

SASKİ Meclis toplantısı Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir başkanlığında Büyükşehir Belediyesi Meclis Binasında gerçekleştirildi. Toplantıda, komisyondan gelen SASKİ Genel Müdürlüğünün “su ve atıksu tarifelerinin belirlenmesi ile ilgili teklif maddesi” de görüşüldü. Maddenin görüşüldüğü sırada CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi meclis üyeleri söz konusu maddeye itiraz etti ve tekliflerini iletti. Daha sonra ise söz konusu maddenin oylamasına geçildi ve içme suyuna yüzde 25, sayaç okuma bedeline yüzde 150 zam yapılmasını öngören madde, meclis üyelerinin oy çokluğu ile kabul edilerek karara bağlandı.

“Bu hesabın üzerinde çok teknik bir çalışma yapıldı”

Madenin onaylanmasının ardından açıklamalarda bulunan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, Samsun’da kullanılan suyun fiyatında indirime gidilmeden önceki halinde bile fiyatların Türkiye’deki büyük şehirlerin en düşük olanları arasında olduğunu söyledi. TEFE-TÜFE kararı aldıklarını ifade eden Demir, “Biz daha sonra sonbaharda da bir meclis yapacağız. Önümüzdeki yıl 2 kere daha meclis yapacağız. Birlikte bunları değerlendirmeye devam edeceğiz. Ama bugün bir karar almamız gerekiyor. Rahatladıkça, kayıp kaçak mesafesinde yol kat ettikçe, yeni yatırımları devreye aldıkça ki arıtmalarda çok ciddi çalışmalar yürütüyoruz. Bunları halkımıza hemen hemen her kesimde yansıtacağız. Bu hesabın üzerinde çok teknik bir çalışma yapıldı. Ev, iş yerleri ve büyük ölçekli su kullanma dengelerinde büyük bir hassasiyet içerisinde dikkat edildi. SASKİ’deki bu düzenlemenin bize aylık getirisi belediyeye daha önceki indirimden kaynaklanan 4,5 milyon liralık mülkü telafi konumunda değerlendirmeyelim. Samsun’da SASKİ’yi biz çok verimli hale getirmek durumundayız. Kendi içerisindeki dönüşümünü sağlayıp ilave atılımlarla birlikte bu konuda SASKİ, Türkiye’de yatırım yapan en iyi şehri olma noktasında bize ciddi anlamda güç katacak” dedi.