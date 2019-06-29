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Suda yüzebilen her türlü aracı yapabiliyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 11:51 | Son Güncelleme

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da ahşap model gemi eğitmeni olarak görev yapan Metin Kurtoğlu, yaklaşık 3 yılda yaptığı gemi ve tekneleri sergiliyor.Yaklaşık 20 eserden oluşan ve aralarında yabancı ülke balıkçı tekne modellerinin de bulunduğu gemi ve balıkçı tekneleri özellikle yabancı turistlerin ilgisini çekmesi beklenirken, sergi yıl sonuna kadar açık kalacak.

Suda yüzebilen her türlü aracı yapabiliyor

Trabzon Ortahisar Halk Eğitim Merkezi bünyesindeki Alacahan’da ahşap model gemi eğitmeni olarak görev yapan Metin Kurtoğlu, yaklaşık 3 yılda yaptığı gemi ve tekneleri sergiliyor.
Yaklaşık 20 eserden oluşan ve aralarında yabancı ülke balıkçı tekne modellerinin de bulunduğu gemi ve balıkçı tekneleri özellikle yabancı turistlerin ilgisini çekmesi beklenirken, sergi yıl sonuna kadar açık kalacak. Ahşap model gemi eğitmeni Metin Kurtoğlu, sergide aralarında yaklaşık 2 bin parçadan oluşan ve 8 ayda tamamladığı Amerika seferini yapan ilk Tük yolcu gemisi unvanına sahip Gülcemal Vapuru’nun bulunduğunu belirterek, sergide Bandırma Vapuru, Nurser mayın gemisi, Karadeniz takası, Bartın çektirmesi, Danimarka balıkçı teknesi, İtalyan balıkçı kayığı, şehir hatları, yatlar gibi eserlerin yer aldığını söyledi.
Yaklaşık 17 yıl önce hobi olarak ahşap model gemi yapımına başlayan Kurtoğlu, yaptığı bütün çalışmaları plan ve proje üzerinden yürütüyor. Yaptığı eserler arasında en fazla vaktini Gülcemal Vapuru’nun aldığını belirten Kurtoğlu, suda yüzebilen her türlü projeyi yapabileceğini söylüyor.
Eserler arasında Gülcemal Vapuru’nun farklı bir hikayesi olduğunu kaydeden Kurtoğlu, "Gülcemal Vapuru, 1910 yılında satın alındıktan sonra 1911’de İstanbul’a getirilmiş ve ismini dönemin Osmanlı Hükümdarı V. Mehmet Reşat’ın annesinden almış. I. Dünya Savaşı yıllarında bir süre asker taşıyıp savaş sürecinde yer aldıktan sonra 1920 yılında Amerika seferini yapan ilk Türk yolcu gemisi unvanına sahip bir gemi. 1923 yılında imzalanan Nüfus Mübadele Sözleşmesi ile Selanik’ten aldığı mübadilleri İstanbul ve İzmir Limanlarına taşımış. Gülcemal, daha sonra İstanbul, Trabzon ve Hopa arasında uzun yıllar posta ve yolcu gemisi olarak hizmet verirken o dönemde Trabzonlular tarafından çok sevilmiş" diye konuştu.

Suda yüzebilen her türlü aracı yapabiliyor

Suda yüzebilen her türlü aracı yapabiliyor

Suda yüzebilen her türlü aracı yapabiliyor

Suda yüzebilen her türlü aracı yapabiliyor

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